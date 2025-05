Novo corte de comunicações aéreas afeta aeroporto de Newark, nos EUA

Autoridades da aviação civil dos Estados Unidos relataram que o movimentado aeroporto de Newark, um dos três situados na região metropolitana de Nova York, sofreu uma nova interrupção em suas comunicações na madrugada desta sexta-feira (9), com duração de cerca de 90 segundos.

"Houve uma falha nas telecomunicações que afetou as comunicações e as telas de radar do centro TRACON da Filadélfia", localizado 160 quilômetros a nordeste de Newark, que orienta os voos com saída e chegada neste aeroporto, explicou a Administração Federal de Aviação (FAA).