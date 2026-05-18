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Novo diretor da BBC assume carga em plena crise da emissora britânica

Brittin, de 57 anos, foi nomeado no fim de março, após a renúncia de Tim Davie, ligado a uma polêmica edição de um discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que levou a BBC aos tribunais

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O novo diretor-geral da BBC, Matt Brittin, chega à Broadcasting House, no centro de Londres, em 18 de maio de 2026, para iniciar seu primeiro dia no novo cargoO novo diretor-geral da BBC, Matt Brittin, chega à Broadcasting House, no centro de Londres, em 18 de maio de 2026, para iniciar seu primeiro dia no novo cargo - Foto: Brook Mitchell / AFP

Matt Brittin, ex-executivo do Google, assumiu nesta segunda-feira (18) o cargo de diretor-geral da BBC, em um momento em que o grupo público britânico previa cortar 2 mil empregos em meio à crise do setor de mídia.

Brittin, de 57 anos, foi nomeado no fim de março, após a renúncia de Tim Davie, ligado a uma polêmica edição de um discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que levou a BBC aos tribunais.

“É uma grande honra ocupar esta carga e encaro isso com muita humildade”, declarou Brittin na entrada da sede da BBC, no centro de Londres.

Em uma mensagem dirigida aos funcionários, o novo responsável pela BBC informou que as mudanças “não serão simples”. “As decisões difíceis são inevitáveis se quisermos obter economia”, acrescentou.

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Brittin passou 18 anos no Google antes de deixar a gigante da tecnologia americana em 2024. Agora, assumiu as redes da BBC e de seus cerca de 21 mil funcionários em um momento complicado para a emissora.

Antes de chegar à BBC, Brittin era membro não executivo do conselho de administração do Guardian Media Group, empresa matriz do jornal centro-esquerda The Guardian.

A BBC pretende economizar 500 milhões de libras (R$ 3,8 bilhões) nos próximos dois anos e anunciou, em abril, a eliminação de até 2 mil postos de trabalho, cerca de 10% de sua equipe.

O novo diretor assume em meio à ação de difusão movida por Donald Trump nos Estados Unidos, na qual o presidente americano pede 10 bilhões de dólares (R$ 56,6 bilhões) em indenização.

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