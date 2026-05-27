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Educação Novo diretor da Escola Eleva Recife, Carlos Toledo, visita a Folha de Pernambuco Durante a visita, o educador falou dos resultados apresentados ao longo dos quatros anos em que a escola está presente na capital pernambucana, além das perspectivas para o futuro

O professor e doutor em educação Carlos Toledo, que assumiu a direção da Escola Eleva em janeiro deste ano, visitou a Folha de Pernambuco nesta quarta-feira (27). Na ocasião, o educador falou sobre os resultados apresentados ao longo dos quatros anos em que a instituição, localizada no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, está presente na capital do estado, além das perspectivas para o futuro.

Toledo foi recebido pelo diretor operacional da Folha, José Américo Lopes Góis; pela gerente administrativa do jornal, Ivone Palácio; pela gerente de mercado, Tânia Campos; e pela executivo multimídia, Wéllida Arraes.

Integrante da rede desde a fundação da Escola Eleva no Rio de Janeiro, em 2017, o professor destacou que o projeto do Recife tem o maior potencial entre as unidades da Eleva no Brasil, com quase 900 alunos atualmente e a expectativa de superar a matriz em breve.

“O projeto de Recife, hoje, é o de maior potencial das Escolas Eleva no Brasil. Temos um potencial de mercado e de resultados que, em breve, estaremos superando o Rio de Janeiro. Hoje temos quase 900 alunos aqui, enquanto no Rio de Janeiro estamos com 1.500”, destacou Carlos Todelo.

O diretor, que é professor de física e tem doutorado em educação, enfatizou que sua vinda para Recife visa trazer a essência do projeto da Eleva. Apesar de fazer parte de um grupo internacional, a escola é brasileira e bilíngue, fundada pela CEO pernambucana, Duda Falcão.

“A Eleva vem nesse meio do caminho, tenta trazer as modernidades que as escolas internacionais trazem, mas sem perder também um nicho lindo e sólido. Então, a nossa escola sempre buscou trazer os dois mundos. E eu acho que Recife foi muito oportuno nessa construção, porque tem um perfil parecido com o Rio de Janeiro”, destacou Toledo.

Resultados

Sobre as perspectivas para o futuro, Toledo ressaltou que o primeiro grupo de ensino médio está chegando à metade do final do curso, com resultados muito positivos no SSA e em Olimpíadas.

“Nossos alunos foram muito bem no SSA e isso nos deixou muito felizes. Os melhores resultados, inclusive, foram dos alunos do currículo internacional. Isso mostra que não importa a língua que se é ensinada, o que importa é o conteúdo e o conhecimento. E esses alunos terão muitas possibilidades”, afirmou o diretor.

Entre as oportunidades oferecidas aos alunos, Toledo mencionou a parceria com a Unicap, onde alunos do curso de Business participam da empresa júnior com acesso direto a consultores e clientes reais.

“Os nossos alunos têm vivência de projetos com clientes reais já na escola. Essa é a primeira parceria em escola de nível básico com uma empresa Júnior. Não tem nenhuma escola no Brasil que tenha essa parceria”, pontuou o educador, destacando a relevância do projeto.

Nova geração de líderes



Carlos Toledo enfatizou ainda que a Eleva busca formar uma nova geração de líderes, com valores fortes e uma formação ampliada e integral, para que os alunos possam ir para onde desejarem e se tornem líderes de influência na sociedade.

“Quando a gente fala ‘líderes’, é de forma subjetiva. Ele pode vir a ter uma gerência, uma chefia, mas ele pode também ser uma liderança de influência na sociedade pernambucana, brasileira e mundial. Se eu consigo formar esse aluno com valores fortes e uma formação ampliada e integral, eu tô devolvendo para a sociedade uma geração nova que vai pensar para além de passar no vestibular”, finalizou Toledo.

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