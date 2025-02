Novo dispositivo pode permitir provar um bolo em realidade virtual; entenda

A- A+

Uma nova tecnologia pretende redefinir a experiência da realidade virtual, expandindo-se para incorporar uma nova conexão sensorial: o sabor.



A interface, apelidada de “e-Taste”, foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, e permite que as pessoas consigam sentir o gosto de um bolo, sopa, peixe ou café por meio de realidade virtual.

De acordo com um estudo publicado nesta sexta-feira (28), na revista científica Science Advances, o sistema utiliza uma combinação de sensores e dispensadores de produtos químicos sem fio para facilitar a percepção remota do sabor – o que os cientistas chamam de degustação. Esses sensores estão sintonizados para reconhecer moléculas como glicose e glutamato – substâncias químicas que representam os cinco sabores básicos: doce, azedo, salgado, amargo e umami.



Uma vez capturados por meio de um sinal elétrico, esses dados são transmitidos sem fio para um dispositivo remoto para replicação.

Testes de campo confirmaram a capacidade do dispositivo de simular digitalmente uma variedade de intensidades de sabor, ao mesmo tempo em que oferece variedade e segurança ao usuário.

O sistema utiliza uma interface para a boca e uma pequena bomba eletromagnética. Esta bomba se conecta a um canal líquido de produtos químicos que vibra quando uma carga elétrica passa por ela, empurrando a solução através de uma camada de gel especial até a boca do sujeito.

Dependendo do tempo que a solução interage com esta camada de gel, a intensidade e a força de qualquer sabor podem ser facilmente ajustadas.

“Com base na instrução digital, você também pode optar por liberar um ou vários sabores diferentes simultaneamente para que possam formar sensações diferentes”, explica Jinhua Li, coautora do estudo e professora assistente de ciência e engenharia de materiais, em comunicado.

O paladar é um sentido subjetivo que pode mudar de um momento para outro. No entanto, esta sensação complexa é produto de dois sistemas de detecção química do corpo que trabalham em conjunto para garantir que o que você come é seguro e nutritivo: o paladar e os sentidos olfativos.

“O paladar e o olfato estão muito relacionados às emoções e à memória humanas”, diz Li. “Portanto, nosso sensor precisa aprender a capturar, controlar e armazenar todas essas informações.”

Apesar da dificuldade envolvida em replicar sensações gustativas semelhantes para a maioria das pessoas, em testes em humanos, os participantes conseguiam distinguir entre diferentes intensidades ácidas nos líquidos gerados pelo sistema com uma taxa de precisão de cerca de 70%.

Outros testes que avaliaram a capacidade do e-Taste de envolver os jogadores em uma experiência gastronômica virtual também analisaram suas capacidades de longo alcance, mostrando que a degustação remota poderia ser iniciada em Ohio, a partir de lugares tão distantes quanto a Califórnia.



Outro experimento envolveu sujeitos tentando identificar cinco opções alimentares que percebiam, fosse limonada, bolo, ovo frito, sopa de peixe ou café.

Embora estes resultados abram oportunidades para novas experiências pioneiras de realidade virtual, as descobertas são especialmente significativas porque podem fornecer uma compreensão mais íntima de como o cérebro processa os sinais sensoriais provenientes da boca.

Os planos para aprimorar a tecnologia giram em torno de reduzir o tamanho do sistema e melhorar sua compatibilidade com diferentes compostos químicos nos alimentos que produzem sensações gustativas.



Além de ajudar a construir uma experiência de jogo melhor e mais dinâmica, o estudo observa que o trabalho pode ser útil na promoção da acessibilidade e inclusão em espaços virtuais para indivíduos com deficiência, como aqueles com lesões cerebrais traumáticas ou Covid longa, que trouxeram a perda gustativa à atenção geral.

"Isso ajudará as pessoas a se conectarem em espaços virtuais de maneiras nunca antes vistas", pontua Li. “Este conceito está aqui e é um bom primeiro passo para se tornar uma pequena parte do metaverso.”

Veja também