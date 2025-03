Novo efeito colateral do Wegovy? Medicamento está associado à queda de cabelo

A- A+

Não há dúvidas de que os medicamentos injetáveis, como o Wegovy, ajudam as pessoas a perder peso, diminuir o risco de doenças cardíacas, controlar a apneia obstrutiva do sono, entre outros benefícios. Mas a lista de efeitos colaterais dos medicamentos têm como alvo hormônios, incluindo o GLP-1, é igualmente extensa.

A mais recente evidência sobre o assunto, um estudo em formato pré-print — ou seja, que ainda não foi revisado por pares e publicado em uma revista científica — publicado no site MedRxiv — que hospeda pesquisas iniciais — sugere que o uso desses medicamentos pode contribuir para um risco maior de perda de cabelo, especialmente entre mulheres.





Para chegar a essa conclusão, pesquisadores da Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, analisaram dados de cerca de 1.900 pessoas que receberam semaglutida (Wegovy) e 1.300 que receberam bupropiona-naltrexona (Contrave) — um tratamento mais antigo para obesidade. Os resultados mostraram que aqueles que receberam prescrição de semaglutida tinham um risco 50% maior de serem diagnosticados com perda de cabelo em comparação com aqueles que usaram Contrave. Esse risco era duas vezes maior para mulheres do que para homens.

Essa não é a primeira vez que a queda de cabelo é apontada como um efeito colateral desse tipo de medicamento. De acordo com informações do site especializado Medpage Today, nos testes clínicos com a tirzepatida (Mounjaro), foi relatada queda de cabelo mais acentuada em mulheres do em homens que utilizavam o medicamento. No entanto, nenhum paciente interrompeu o tratamento devido à perda de cabelo.

Em ensaios clínicos com a semaglutida, 3,3% daqueles que usaram a injeção apresentaram perda de cabelo, em comparação com 1,4% daqueles que usaram o placebo. A perda de cabelo também se correlacionou com a quantidade de peso perdido: participantes que perderam 20% ou mais de seu peso corporal apresentaram perda de cabelo do que aqueles que perderam menos de 20% (5,3% vs 2,5%).

Embora os pesquisadores não tenham se debruçado sobre o que está por trás desse efeito, existem algumas possibilidades. Uma delas é que a perda de cabelo secundária à semaglutida pode ocorrer devido ao estresse fisiológico que a perda rápida de peso pode induzir, causando eflúvio telógeno (condição que se caracteriza pelo aumento da queda diária de fios de cabelo).

Também é possível que a redução no apetite provocada pelo medicamento ou devido a outros efeitos colaterais do medicamento, como náusea e vômito, cause deficiências de nutrientes que podem levar à perda de cabelo.

Por fim, foi levantada a hipótese de que a semaglutida pode levar a alterações hormonais que aumentam o risco de alopecia androgênica, o que pode resultar na perda permanente de cabelo.

Diante disso, os pesquisadores alertam que pessoas, em particular mulheres, que consideram usar semaglutida para perda de peso devem "levar em consideração a perda de cabelo como uma possível limitação" do medicamento. Mas eles ressaltam que pessoas com diabetes ou obesidade mórbida podem pesar seus riscos e benefícios de forma diferente, e podem estar mais dispostas a aceitar a perda de cabelo como um risco potencial diante do benefício do medicamento para essas condições mais graves.

