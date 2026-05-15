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MOBILIDADE TI Camaragibe: terminal provisório entra em operação neste sábado (16); confira mudanças Espaço temporário vai concentrar grande parte das linhas que operam no sistema de integração física. Terminal passa por requalificação

O Grande Recife Consórcio de Transporte dá início, neste sábado (16), à segunda fase da operação de requalificação do Terminal Integrado (TI) Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A nova etapa marca o avanço das obras estruturais no terminal, com mudanças significativas no fluxo de passageiros e no itinerário de diversas linhas, que passam a funcionar de forma ininterrupta durante toda a semana.

Uma parada provisória, localizada no entorno do terminal, foi ativada com o intuito de viabilizar a continuidade dos serviços ao longo das obras de intervenção.

O espaço temporário vai concentrar grande parte das linhas que operam no sistema de integração física, o que exige que os usuários façam o embarque e desembarque fora da estrutura principal.

O consórcio promoveu na manhã desta sexta-feira (15) uma ação educativa no terminal. Os representantes distribuiram informativos e prestaram esclarecimentos diretos aos passageiros sobre as novas rotas.

O objetivo da iniciativa foi amenizar os impactos da transição e garantir a fluidez da operação no primeiro dia de validade das novas regras e normas.

Além da transferência para a parada provisória, algumas linhas vão deixar de acessar o complexo central definitivamente durante o cronograma de obras.

Para esses casos, pontos de retorno e embarques estratégicos, localizados no Centro de Camaragibe e no Ebert Barreiras foram estabelecidos e sinalizados.

O projeto de reforma do TI Camaragibe tem o intuito de modernizar a infraestrutura do equipamento urbano, tendo em vista expandir a acessibilidade, reforçando a segurança e o maior conforto para os milhares de passageiros que utilizam o terminal diariamente. Foto: Grande Recife / Divulgação

A gestão reforça que a sinalização vertical e informativa no local foi ampliada, sendo recomendado aos usuários que consultem os cartazes presentes nas plataformas para identificar o local exato da parada de suas respectivas linhas.

Em caso de dúvidas ou para registrar sugestões e reclamações, os usuários podem acionar a Central de Atendimento ao Cliente pelo telefone: 0800 081 1585; ou pelo WhatsApp: (81) 99488.3443.

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