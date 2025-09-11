Qui, 11 de Setembro

saúde

Novo estudo mostra os 5 maiores medos do brasileiro na hora do envelhecimento; veja quais

Pesquisa envolveu 500 entrevistados com mais de 18 anos, residentes de todas as regiões do Brasil

Envelhecimento: conheça medos de brasileirosEnvelhecimento: conheça medos de brasileiros - Foto: Pexels

Dores, falta de autonomia, limitação física? Quais são os maiores medos que as pessoas têm ao envelhecer? Um estudo realizado pela Vhita, empresa especialista em saúde e longevidade, mostra que 71% dos entrevistados têm mais medo da limitação física e das dores que cercam o corpo em idades mais avançadas.

Entretanto, a visão sobre a chegada da velhice é positiva. 44% das pessoas disseram ter mudado suas visões negativas em relação ao envelhecer ao longo do tempo, enquanto 55% vêm adotando práticas de autocuidado pensando em velhice saudável, incluindo se alimentar bem, usar suplementos alimentares e praticar exercícios físicos.

De acordo com a pesquisa, 78% dos respondentes afirmaram dar atenção especial à alimentação, enquanto 76% destacaram a importância de manter uma rotina regular de atividades físicas. Porém, a dificuldade de manter hábitos saudáveis também está entre os principais receios com 35% das respostas.

O estudo envolveu 500 entrevistados com mais de 18 anos, residentes de todas as regiões do Brasil. Além da limitação física e da dificuldade de manter hábitos saudáveis, a perda do foco, memória ou clareza mental (66%), perda da autonomia no dia a dia (58%) e a dependência de outras pessoas (48%) completam o ranking das cinco maiores preocupações dos brasileiros em idades avançadas.

Ao todo, os respondentes tiveram acesso ao total de 5 questões, que exploraram suas definições de envelhecimento saudável, os principais receios ligados à passagem do tempo e os hábitos para mais longevidade e bem-estar.

