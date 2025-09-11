A- A+

saúde Novo estudo mostra os 5 maiores medos do brasileiro na hora do envelhecimento; veja quais Pesquisa envolveu 500 entrevistados com mais de 18 anos, residentes de todas as regiões do Brasil

Dores, falta de autonomia, limitação física? Quais são os maiores medos que as pessoas têm ao envelhecer? Um estudo realizado pela Vhita, empresa especialista em saúde e longevidade, mostra que 71% dos entrevistados têm mais medo da limitação física e das dores que cercam o corpo em idades mais avançadas.

Entretanto, a visão sobre a chegada da velhice é positiva. 44% das pessoas disseram ter mudado suas visões negativas em relação ao envelhecer ao longo do tempo, enquanto 55% vêm adotando práticas de autocuidado pensando em velhice saudável, incluindo se alimentar bem, usar suplementos alimentares e praticar exercícios físicos.

De acordo com a pesquisa, 78% dos respondentes afirmaram dar atenção especial à alimentação, enquanto 76% destacaram a importância de manter uma rotina regular de atividades físicas. Porém, a dificuldade de manter hábitos saudáveis também está entre os principais receios com 35% das respostas.

O estudo envolveu 500 entrevistados com mais de 18 anos, residentes de todas as regiões do Brasil. Além da limitação física e da dificuldade de manter hábitos saudáveis, a perda do foco, memória ou clareza mental (66%), perda da autonomia no dia a dia (58%) e a dependência de outras pessoas (48%) completam o ranking das cinco maiores preocupações dos brasileiros em idades avançadas.

Ao todo, os respondentes tiveram acesso ao total de 5 questões, que exploraram suas definições de envelhecimento saudável, os principais receios ligados à passagem do tempo e os hábitos para mais longevidade e bem-estar.

