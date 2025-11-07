A- A+

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO Novo estudo mostra raças de cães com maior risco de câncer canino agressivo; veja quais são O trabalho foi publicado na revista científica Veterinary Oncology

Cachorros também podem enfrentar o câncer ao longo da vida. Um novo estudo mostra quais são as raças mais afetadas pelo câncer hemangiossarcoma, um tipo agressivo da doença que se origina nas células que revestem os vasos sanguíneos.

Pesquisadores do Royal Veterinary College, em Londres, na Inglaterra, realizaram a análise de dados de mais de um milhão de cães atendidos no Reino Unido. Anteriormente, foi descoberto que a doença se apresenta na maior parte dos casos em cachorros idosos, embora possa ocorrer em cães jovens. Mas, com a pesquisa, perceberam que o aparecimento do hemangiossarcoma também foi associado à raça.

Em primeiro lugar, está o mastim francês, ou dogue de Bordeaux, que apresenta a maior probabilidade de desenvolver a doença, seguido pelo retriever de pelo liso, pastor alemão e vizsla húngaro.

Além disso, cachorros com idades entre 11 e 13 anos apresentaram mais do que o dobro da probabilidade de serem diagnosticados com a doença, enquanto filhotes com peso superior a 37,4 kg apresentaram um risco mais de quatro vezes maior do que aqueles com peso entre 7,5 kg e 15 kg.

Outra descoberta foi que cachorros que viviam em áreas mais ricas apresentaram 1,7 vezes mais chances de serem diagnosticados com hemangiossarcoma, em comparação com aqueles em áreas mais carentes. Assim como aqueles que passam maior tempo em um ambiente próximo à zona rural mostraram uma probabilidade ligeiramente menor de serem diagnosticados do que aqueles que viviam em cidades.

"O hemangiossarcoma pode ser um câncer difícil de diagnosticar com segurança na prática clínica inicial, quando o tempo é essencial. Os cães frequentemente chegam ao consultório muito doentes, e pode ser um momento incrivelmente difícil e angustiante para os donos tomarem decisões importantes sobre os cuidados com seus animais. Esperamos que essas descobertas auxiliem os veterinários a fazerem diagnósticos mais precisos, ajudando os donos a oferecerem o tratamento mais adequado aos seus pacientes caninos em tempo hábil", explica Georgie Barry, autora principal do artigo, em comunicado.

Por outro lado, a equipe observou que algumas raças se mostraram menos propensas a desenvolver este câncer agressivo. Na primeira colocação está a raça yorkshire terrier, seguida por chihuahua, lhasa apso e border terrier. O trabalho foi publicado na revista científica Veterinary Oncology.

Lista de raças com maior risco:

Mastim francês

Retrievers de pelo liso

Pastores alemães

Vizsla húngaro

Boxer

Rottweiler

Beagle

Lurcher

Golden retriever

Labrador retriever

Lista de raças com o menor risco

Yorkshire terrier

Chihuahua

Lhasa apso

Border terrier

Jack Russell terrier

Cavalier king charles spaniel

Galgo

West highland white terrier

Cockapoo

Springer spaniel inglês

Sintomas do hemangiossarcoma

O aparecimento do hemangiossarcoma pode se dar em qualquer região do corpo do animal. Os sintomas podem ser leves e difíceis de identificar em um primeiro momento. São eles:

Letargia ou fraqueza;

Intolerância a exercícios; e

Diminuição do apetite.

Outros indícios da doença são sangramento no abdômen (hemoabdome), ao redor do coração (derrame pericárdico), ou a presença de uma massa desconhecida no baço ou no coração.

