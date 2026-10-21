A- A+

CIÊNCIA Novo estudo revela que a fome pode desempenhar um papel no vício em álcool Pesquisadores identificaram um circuito neural que influencia as memórias de recompensa ligadas à bebida em moscas-da-fruta, abrindo novas pistas para estudar o vício

Pesquisadores da Universidade Brown descobriram uma ligação molecular entre a fome e a formação de memórias de "recompensa" que desempenham um papel no vício em álcool. Essa descoberta pode fornecer informações para estratégias de tratamento e prevenção, afirmam os cientistas.

Para chegar a essa conclusão, pesquisadores do Instituto Carney de Ciências do Cérebro da Universidade Brown mapearam e isolaram neurônios responsivos à fome no cérebro da mosca-da-fruta comum, que possui um cérebro sofisticado que a torna um modelo útil para observar o comportamento neural. Os resultados mostraram que a fome em moscas privadas de alimento ativava neurônios que continham octopamina — um neurotransmissor de luta ou fuga equivalente à norepinefrina humana — que influencia se o álcool é lembrado como algo recompensador.

As descobertas, publicadas na revista Current Biology, fornecem um novo contexto para a compreensão dos mecanismos que impulsionam o desejo e o vício em álcool.

"Se pudermos entender, em um nível mais microscópico, como um organismo como uma mosca consegue se lembrar do álcool, isso representa um avanço na compreensão de como os humanos associam estímulos ao álcool e pode fornecer pistas sobre como podemos prevenir recaídas e tratar o vício", diz Lewis Sherer, pesquisador de pós-doutorado na Brown e primeiro autor do estudo, em comunicado.

Estudos anteriores ajudaram a desvendar o papel da formação da memória subjacente ao vício — como as memórias do álcool como recompensa podem alimentar o desejo intenso — bem como o papel que o álcool e outras substâncias viciantes desempenham na alteração das vias da memória.

A fome ativa os circuitos de recompensa do álcool

Sherer afirmou que estudos anteriores se concentraram principalmente em moléculas de "recompensa", como a dopamina. Mas os pesquisadores também estão começando a entender as implicações de diferentes estados internos, como fome, sede e dor, na formação de memórias de recompensa que impulsionam o vício em álcool.

Para este estudo, a equipe quis investigar mais a fundo o papel potencial da octopamina, uma versão da norepinefrina presente nas moscas, que é ativada pela fome, sede e dor, na influência sobre o comportamento, a memória e o processamento sensorial das moscas.

Os pesquisadores observaram que o silenciamento ou a ativação genética de um único neurônio de octopamina no cérebro (VUMa3) influenciou a rapidez com que as moscas passaram a considerar o álcool recompensador e afetou a preferência por álcool apenas quando as moscas estavam com fome. De acordo com Karla Kaun, professora associada de neurociência na Brown, afiliada ao Instituto Carney, a conclusão é que a fome pode recrutar novos neurônios para se comunicarem com os circuitos cerebrais que associam estímulos no ambiente a uma sensação recompensadora relacionada ao álcool.

"Por exemplo, talvez você normalmente passe em frente a um bar de que gosta a caminho de casa todos os dias", diz Kaun. "Mas talvez hoje você esteja com fome depois de pular o almoço. É mais provável que você note aquela placa bonitinha e sinta vontade de parar para tomar um drinque. A placa bonitinha, que não te atraiu quando você não estava com fome, pode desencadear seu desejo por álcool."

Os pesquisadores afirmaram que o trabalho pode aproximar os cientistas da compreensão de como fatores estressantes externos, como a insegurança alimentar, podem influenciar os sistemas internos de recompensa envolvidos no vício em álcool e drogas.

"Podemos afirmar, a partir deste estudo, que as condições pelas quais uma pessoa passa ao longo da vida podem influenciar a forma como ela reage ao álcool", avalia Sherer. "Se uma pessoa cresce em condições de muita fome ou muito estresse, ela pode ter uma maior propensão a desenvolver dependência de álcool."

Veja também