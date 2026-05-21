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saúde Novo exame do SUS pode detectar câncer colorretal mesmo sem sintomas Objetivo é rastrear doença em mais de 40 milhões de brasileiros

Um novo protocolo para rastreamento do câncer colorretal no Sistema Único de Saúde (SUS) foi anunciado nesta quinta-feira (21) pelo Ministério da Saúde. A principal mudança é a adoção do Teste Imunoquímico Fecal, conhecido como FIT, como exame de referência para pacientes assintomáticos entre 50 e 75 anos. A doença será rastreada em mais de 40 milhões de brasileiros.

O teste detecta sangue oculto nas fezes, um dos possíveis sinais precoces do câncer de intestino, de pólipos ou lesões pré-cancerígenas. O objetivo é identificar alterações antes mesmo do surgimento de sintomas.

A proposta é ampliar a adesão da população ao rastreamento por meio de um exame menos invasivo e mais simples do que a colonoscopia. Além disso, ele não exige preparo intestinal nem dieta especial antes da coleta, o que pode aumentar a sua adesão.

Caso o resultado do FIT seja positivo, o paciente será encaminhado para a realização da colonoscopia, exame que permite visualizar o intestino e confirmar ou descartar a presença de lesões e tumores.

O Ministério da Saúde destaca que o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de tratamento e cura da doença. Isso porque o câncer colorretal costuma apresentar evolução silenciosa nas fases iniciais.

Entre os sinais de alerta da doença estão sangue nas fezes, alteração persistente do hábito intestinal, dores abdominais, perda de peso sem explicação e anemia. Pacientes com estes sintomas também devem realizar os exames.

Já os principais fatores de risco incluem envelhecimento, obesidade, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool, alimentação inadequada e histórico familiar da doença.

A adoção do novo protocolo também busca ampliar o acesso à prevenção no SUS e reduzir a mortalidade associada ao câncer colorretal, considerado um dos tipos de câncer com maior potencial de cura quando identificado precocemente.

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