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Organização Mundial da Saúde Novo fracasso nas negociações para concluir acordo da OMS sobre pandemias Inicialmente estava previsto que esse anexo fosse finalizado antes de maio de 2026, mas as negociações são extremamente lentas

Os Estados-membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) não conseguiram chegar a um acordo sobre um elemento-chave do tratado sobre pandemias ao término de uma nova rodada de negociações, anunciou a agência da ONU nesta segunda-feira (20).

Esta sétima sessão do Grupo de Trabalho Intergovernamental (GTI), iniciada em 6 de julho e concluída na semana passada, tinha como objetivo "redigir e negociar" o anexo relativo ao Sistema de Acesso a Patógenos e Repartição de Benefícios (PABS), sem o qual o acordo global sobre pandemias não pode entrar em vigor.

Inicialmente estava previsto que esse anexo fosse finalizado antes de maio de 2026, mas as negociações são extremamente lentas.

A nova rodada de conversas na sede da OMS, em Genebra, terminou na sexta-feira (17) com apenas alguns avanços limitados.

Os Estados-membros da OMS "fizeram avançar as negociações" sobre o sistema PABS, "ao mesmo tempo em que concordaram que são necessárias novas conversas para finalizar um marco que permita uma resposta mais rápida, mais eficaz e mais equitativa diante de futuras pandemias", afirmou a OMS em comunicado, no qual anunciou uma oitava rodada de negociações para 14 de setembro.

Segundo a OMS, as discussões permitiram, ainda assim, simplificar o projeto de texto e concentrar-se em aspectos técnicos, entre eles os contratos que sustentam esse mecanismo, as redes de laboratórios encarregadas de manipular e compartilhar os patógenos e seus sequenciamentos genéticos, além da definição dos benefícios derivados da troca desses patógenos.

"Embora persistam algumas diferenças, elas podem ser superadas se mantivermos presente nosso objetivo comum: um mundo em que os patógenos e a informação científica sejam compartilhados rapidamente e em que os benefícios decorrentes disso sejam distribuídos de forma justa e equitativa", declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citado no comunicado.

"Essa tarefa é essencial e urgente. A próxima pandemia não vai esperar. Nós também não devemos esperar", acrescentou.

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