israel Novo governo de Netanyahu é aprovado pelo Parlamento de Israel Esse será o governo mais à direita da história do país

Os deputados israelenses aprovaram nesta quinta-feira (29) o novo governo de Benjamin Netanyahu, o mais à direita da história do país, em uma votação no Parlamento.

Um total de 63 dos 120 membros do Knesset votaram a favor do governo de Netanyahu, formado por seu partido, o Likud (direita), junto com dois partidos ultraortodoxos e três partidos de extrema direita.

