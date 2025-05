Novo grupo de 103 deportados dos Estados Unidos chega ao Brasil

A- A+

O governo federal informou que chegou ao Brasil, no sábado, um grupo de 103 brasileiros deportados dos Estados Unidos, no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Três deles possuem pendências com a Justiça brasileira e foram mantidos sob custódia da Polícia Federal.

Dos 103 deputados , 76 seguiram para o Aeroporto Internacional de Confins, em Minas, em avião da Força Aérea Brasileira (FAB).Entre os repatriados, 90 são homens e 13 mulheres

Eles foram recebidos pelo governo por meio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e de outras áreas, incluindo as pastas da Saúde, do Desenvolvimento e Assistência Social, das Relações Exteriores, da Justiça e Segurança Pública e da Defesa.

O objetivo da operação, segundo o governo federal, é garantir acolhimento humanizado aos repatriados e oferecer apoio logístico para o deslocamento às cidades de origem, contato com familiares e, quando necessário, abrigo temporário.

A recepção incluiu a entrega de kits de higiene, alimentação, apoio psicossocial e orientações para acesso a serviços públicos essenciais, como o Sistema Único de Assistência Social (Suas), Sistema Único de Saúde (SUS), Defensoria Pública da União e atendimento consular.

Pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos, pessoas com deficiência e população LGBTQIA+, recebem acompanhamento especializado.

Entre fevereiro e maio, o Brasil recebeu 783 deputados, principalmente nos Estados Unidos. Em janeiro, um grupo de brasileiros desembarcou no Aeroporto de Manaus algemado. O voo que saiu dos Estados Unidos tinha como destino o Aeroporto de Confins, em Minas, mas por causa de problemas técnicos precisou pousar na capital do Amazonas.

Em janeiro deste ano, quando 88 brasileiros foram deportados dos EUA, a operação gerou impasse entre o governo do presidente Lula e o governo dos Estados Unidos. O avião fretado pelo governo americano precisou fazer um pouso em Manaus e as autoridades americanas queriam seguir para Confins (MG) com os brasileiros algemados, o que as autoridades brasileiras não permitiram.

