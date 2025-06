Novo grupo de brasileiros deixa Tel Aviv e chega à Jordânia após avanço de conflito Irã x Israel

A- A+

Um grupo de 27 autoridades municipais brasileiras deixou Tel Aviv por via terrestre na manhã desta quarta-feira (madrugada no Brasil) e cruzou a fronteira rumo à Jordânia, de onde devem embarcar em voos comerciais de volta ao Brasil. Eles estavam impedidos de sair de Israel desde o início do conflito com o Irã, na semana passada

Segundo informações da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que acompanha a retirada, o grupo deixou o hotel onde estava hospedado em Tel Aviv com destino ao posto de fronteira Allenby/Rei Hussein.

A travessia foi realizada em veículo fornecido por autoridades israelenses. Os brasileiros já foram recebidos pela imigração jordaniana e vão aguardar os voos de retorno ao país em um hotel. O embarque do voo com destino ao Brasil partirá da capital da Jordânia, Amã.

Parte da comitiva brasileira que estava em Israel embarcou na Arábia Saudita com destino ao Brasil ontem. O grupo de 12 pessoas saiu de Israel pela fronteira com a Jordânia. Depois seguiu até a Arábia Saudita, onde embarcaram em uma aeronave particular.

A comitiva formada por políticos de vários estados brasileiros foi convidada pelo governo de Israel para conhecer as tecnologias usadas na segurança pública. A visita foi interrompida na última sexta-feira com início do bombardeio de Israel contra o Irã e a retaliação iraniana. Os brasileiros precisaram se abrigar em bunkers nos últimos dias.

Veja também