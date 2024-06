A- A+

Recife Prefeitura desapropria Edifício Trianon e Cine Art-Palácio para construção de novo IFPE no Recife Prédios serão doados ao Ministério da Educação para instalação do novo campus do IFPE no Recife

A Prefeitura do Recife desapropriou os prédios do Edifício Trianon e do Cine Art-Palácio para a construção do novo campus do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) no Centro do Recife.



O prefeito João Campos assinou, na tarde dessa segunda-feira (17), o documento de desapropriação.



Os edifícios, agora em posse da Prefeitura do Recife, serão doados para o Ministério da Educação, que irá realizar a obra nos imóveis. A iniciativa faz parte do programa de revitalização do centro da cidade, o Recentro.

"O Edifício Trianon e o Cine Art-Palácio agora pertencem ao Recife e vão passar a ser o Instituto Federal, no Centro da cidade. Em seguida, vamos doar os edifícios ao Ministério da Educação e, com isso, o MEC vai ser responsável pelas obras. Serão mais de 1.400 alunos, além da reabilitação da sala de audiovisual, que será usada como auditório do Instituto e sala de cinema. Todos vão ganhar com essa ação, principalmente o Recife, com os prédios preservados para um fim tão nobre como a educação", ressaltou o prefeito.

A partir da assinatura da desapropriação pelo prefeito João Campos, os prédios passam a ser posse da Prefeitura do Recife, assim, a próxima etapa do projeto é a doação para o Ministério da Educação (MEC), que irá realizar a obra.



Na Carta Compromisso para a execução do projeto, já enviada ao MEC, a PCR detalha as ações de apoio à implantação da unidade de ensino, como parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

O objetivo do projeto é requalificar a sala de projeção do Cine Art-Palácio para garantir a volta de exibição de filmes e ser usada como auditório do IFPE. A recuperação e ocupação dos espaços, hora fechados, irá contribuir para preservar e expandir a memória cultural da cidade, mantendo viva a tradição cinematográfica do local. O Campus, quando pronto, terá capacidade para 1.400 estudantes.

Os prédios que ficam na Avenida Guararapes, uma das principais vias do Recife, são ícones históricos e arquitetônicos. Construído nos anos 30, o Edifício Trianon é um marco da arquitetura modernista e já foi adaptado para diversas funções, incluindo consultórios médicos e uma faculdade, e agora está apto para abrigar o novo campus do IFPE com poucas modificações. Já o Cine Art-Palácio, inaugurado em 1940, é um ícone do patrimônio cultural do Recife, conhecido por sua sala de projeção.

Veja também

IPEA Ipea estima 24 mil homicídios não registrados no país de 2019 a 2022