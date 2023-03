A- A+

TUBARÃO Novo incidente com tubarão é registrado em Piedade; mulher é resgatada para o HR De acordo com informações das equipes de resgate, a vítima é uma mulher e foi mordida no braço e em parte da barriga

Um suposto incidente com tubarão foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (6), na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com informações das equipes de resgate, a vítima é uma mulher e foi mordida no braço e em parte da barriga. O incidente ocorreu na altura do Edifício Golden Beach.

A vítima foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital da Restauração, no Recife. Segundo testemunhas, a mulher saiu do mar com um dos membros superiores pendurados e o resgate demorou cerca de 30 minutos até chegar ao local.

O caso acontece um dia após outro incidente com tubarão. No domingo (5), um adolescente de 14 anos foi mordido na coxa direita enquanto tomava banho de mar nas imediações da igrejinha de Piedade. Caso confirmado, o incidente desta segunda (6) será o terceiro registrado no litoral Pernambuco em 2023.

