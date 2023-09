A- A+

golpe militar Novo líder militar do Gabão promete eleições livres após transição

O dirigente interno do Gabão, general Brice Oligui Nguema, que chegou ao poder após a deposição do presidente Ali Bongo, prometeu nesta segunda-feira (4), quando tomasse posse, que devolveria o poder aos civis e realizaria "eleições livres, transparentes e credíveis ", sem especificar um dado.

O general pediu a participação de todos os grupos do país para preparar uma "nova Constituição" que será aprovada por referendo para ter "instituições mais respeitosas com os direitos humanos e a democracia".

No final do processo, "nos propomos a entregar o poder aos civis com a organização de eleições livres, transparentes e credíveis", anunciado em um discurso após tomar posse como presidente perante os magistrados do Tribunal Constitucional.

O general expressou nesta segunda-feira a sua “surpresa” pelo golpe de Estado ter sido condenado pelas “instituições internacionais” e afirmou que os militares agiram para evitar o “derramamento de sangue”.

O presidente Ali Bongo foi deposto em 30 de agosto pelos militares, pouco depois de as autoridades eleitorais terem anunciado sua reeleição para um terceiro mandato, após 14 anos no poder.

Seu pai, Omar Bongo, governou este país rico em petróleo na África Central durante mais de 40 anos.

