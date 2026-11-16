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SAÚDE Novo medicamento da farmacêutica do Ozempic mostra perda de peso com dose menor; entenda Cagrisema, desenvolvido pela Novo Nordisk, está em fase 3 de desenvolvimento; pedido para uso nos EUA já foi realizado

Novos resultados do estudo de fase 3 da droga para emagrecimento Cagrisema foram anunciados neste fim de semana. As análises apontam que o medicamento leva à perda de peso médio de 21% após 68 semanas de tratamento. Esses resultados referem-se ao uso de doses reduzidas do medicamento, de 1 mg e 1,7 mg. Análises anteriores, do ano passado, mostravam resultados com o uso da dose de 2,4 mg.

O CagriSema é uma injeção de administração semanal que combina a cagrilintida — que imita a amilina, um hormônio pancreático — e a semaglutida, o princípio ativo do Ozempic e Wegovy para suprimir fome e aumentar gasto de energia. Ou seja, ele inclui um segundo ativo farmacêutico para perda de peso.

O estudo também apontou para a redução de circunferência abdominal de cerca de 17 cm em grupos avaliados. A droga, informou a Novo Nordisk, já foi submetida para análise da Food And Drug Administration (FDA), a agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos. A expectativa da empresa é ter uma resposta a esse pedido ainda neste ano. Após esse processo, a ideia é submeter o pedido à China. Ainda não há, oficialmente, planos para a submissão desse medicamento na Anvisa.





O plano da empresa, diz Filip Knop, vice-presidente sênior, não é descontinuar drogas anteriores para a perda de peso, como o Wegovy, diante da chegada de uma nova opção de tratamento.

— Não vejo a gente substituindo a terapia da semaglutida pelo Cagrisema. Vemos que pacientes diferentes têm desejos diferentes, vontades diferentes. Claro que adicionando a biologia da amilina com a do GLP-1 teremos perdas de peso maiores para as pessoas que vivem com obesidade e precisam disso. Também poderemos alcançar um melhor controle do risco cardiovascular — afirmou ao Globo.

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