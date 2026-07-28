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Epilepsia Novo medicamento que pode zerar crises epilépticas chega às farmácias brasileiras em agosto Fármaco foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

O fármaco cenobamato, de nome comercial XCOPRI, que combate crises de epilepsia em adultos, chegará às farmácias brasileiras em agosto deste ano. Aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março, ele estará disponível nas apresentações de 12,5 mg, 50 mg, 100 mg e 200 mg.

A distribuição do medicamento no Brasil será feita pela farmacêutica Eurofarma, que firmou uma parceria com a sul-coreana SK Biopharmaceuticals, empresa desenvolvedora do anticonvulsivante. Em todas as apresentações, o uso do comprimido é feito de forma oral, isto é, engolido.

Segundo estudos, um em cada cinco pacientes conseguiram zerar as crises com o consumo do remédio durante a fase de manutenção. Em medicamentos de outras três linhas de tratamento, por exemplo, somente 4% dos pacientes obtiveram o mesmo resultado.

Aqueles que receberam 400 mg ao dia, combinados com outro tratamento, mostraram redução mediana de 65% na frequência de crises focais durante a fase de manutenção, enquanto a dose de 200 mg/dia, também combinada, resultou em redução mediana de 55,6%.

Outra pesquisa, de prática clínica, feita em 2025, mostrou que 79,6% dos pacientes apresentaram uma redução de 50% na frequência de crises após um ano de tratamento com o fármaco e em 36,6% as crises cessaram. Após dois anos de uso do cenobamato, 80% obtiveram 50% de redução das crises e 30,9% não vivenciam mais crises.

“Nossa busca por inovação chega à ponta para transformar a rotina das pessoas. O tratamento com cenobamato pode reduzir significativamente as crises epilépticas em pessoas com epilepsia farmacorresistente, trazendo benefícios importantes para a qualidade de vida e autonomia. Pacientes que antes não tinham acesso a medicamentos inovadores como esse ou que dependiam de importação excepcional, passam agora a contar com uma nova opção terapêutica no país”, afirma Renata Campos, presidente da Eurofarma, em comunicado.

No país, ao menos 3 milhões de pessoas convivem com a epilepsia, uma condição neurológica causada por sinais incorretos emitidos por parte do cérebro.

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