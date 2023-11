A- A+

indonesia "Novo medo desbloqueado": forte terremoto subaquático é registrado por mergulhadores; vídeo Registro, feito na Indonésia, mostra uma "tempestade de areia" formada pela poeira do fundo do oceano

Um forte terremoto subaquático foi registrado por mergulhadores no Mar de Banda, próximo às Ilhas Molucas, na Indonésia. O mergulhador Bruce Deng, responsável por publicar a gravação no último domingo (12), em seu perfil do TikTok, acredita que magnitude do tremor tenha sido de 7,2.

No vídeo, que repercutiu nas redes, é possível ver um grupo de mergulhadores cercado de peixes e recifes de corais, quando o mar começa a ficar agitado, e a poeira do fundo do oceano sobe e se transforma numa espécie de “tempestade de areia”. No registro, é possível ver os corais desaparecerem com a areia.



Alguns mergulhadores tentam se agarrar em um aglomerado de corais, enquanto outros apenas flutuam, empurrados pela força da água.

Nas redes sociais, os internautas relatam que o vídeo desbloqueou um novo tipo de medo neles.



Veja também

ASSASSINATO Fotojornalista é assassinado na fronteira México-EUA