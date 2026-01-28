A- A+

SAÚDE Novo morango do amor? Veja as calorias do cheesecake japonês, a receita que virou febre Receita contém apenas dois ingredientes e pode ser feita de forma rápida

Uma nova receita se popularizou nas redes sociais: o cheesecake japonês, a primeira a viralizar após o morango do amor. Feito com apenas dois ingredientes, ele promete sabor e textura sendo preparado de maneira rápida.

Passo a passo

A receita original do doce precisa de biscoitos Biscoff e um pote de iogurte grego. Para a preparação, os biscoitos são inseridos dentro do iogurte, como um cheesecake. O toque final é o período de descanso, que deve ser de pelo menos um dia na geladeira.

Como resultado, a receita apresenta um doce com a consistência ideal de cheesecake.





Calorias do cheesecake japonês

De acordo com as informações nutricionais apresentadas no rótulo, um iogurte comum grego de 500 gramas (usualmente o escolhido) tem 254 kcal. Enquanto os biscoitos Biscoff apresentam 146 kcal a cada 30 gramas, ou seja, em cerca de 4 unidades.

Para a receita, são necessários, em média, 9 biscoitos Biscoff para cada 500 gramas de iogurte grego. O que significa que a receita pronta contém cerca de 328 kc

Veja também