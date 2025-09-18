A- A+

SAÚDE Novo Nordisk anuncia resultados positivos de pílula do Wegovy e Ozempic e ação salta O estudo de 64 semanas testou adultos obesos ou com sobrepeso com alguma condição relacionada ao peso, mas sem diabetes

A pílula experimental diária Wegovy, da Novo Nordisk, ajudou os pacientes a perderem aproximadamente o mesmo peso que sua injeção semanal, de acordo com dados de um estudo em estágio avançado.

Os resultados mostraram que, se todos os pacientes aderissem ao tratamento, perderiam em média 16,6% do peso, comparável aos resultados de testes anteriores com a injeção semanal, informou a empresa na quarta-feira, 17.

O estudo de 64 semanas testou adultos obesos ou com sobrepeso com alguma condição relacionada ao peso, mas sem diabetes, e mais de um terço dos participantes do estudo alcançou perda de peso de 20% ou mais, afirmou a empresa.

O estudo também constatou que a pílula melhorou os fatores de risco cardiovascular, bem como a capacidade de ser mais ativo na vida diária, enquanto o perfil de segurança e tolerabilidade foi consistente com a injeção Wegovy.

Os resultados foram publicados no The New England Journal of Medicine.

"Atualmente, menos de 2% dos indivíduos com obesidade nos EUA recebem medicamentos para obesidade, e o Wegovy em comprimidos também pode atender à preferência dos pacientes por tratamento oral", afirmou Martin Holst Lange, diretor científico e chefe de pesquisa e desenvolvimento da Novo Nordisk.

"Após a aprovação da FDA, haverá amplo suprimento disponível para atender à demanda esperada nos EUA, pois esperamos estabelecer um novo padrão de tratamento para medicamentos orais para perda de peso."

Outro medicamento da Novo Nordisk, o Ozempic, reduz o risco de ataque cardíaco, derrame e morte em 23% em pessoas com diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares em comparação com o medicamento rival dulaglutida, informou a empresa.

A companhia estudou dados de 60.000 pacientes do Medicare nos EUA, com pelo menos 66 anos de idade e portadores de diabetes tipo 2, doença cardiovascular aterosclerótica e múltiplas condições de saúde.

O estudo comparou o tratamento para diabetes Ozempic com o Dulaglutida, um tratamento semelhante para diabetes comercializado pela Eli Lilly como Trulicity.

A Eli Lilly não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Os American Depositary Shares (ADRs, na sigla em inglês) da Novo Nordisk subiam 6,4% em NY, após as ações da empresa ganharem 6,2% na Bolsa de Copenhague nesta quinta-feira, 18.





