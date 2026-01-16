A- A+

MEDICAMENTOS Novo Nordisk aprova dose mais alta do Wegovy no Reino Unido e amplia expectativa de vendas A mudança no Reino Unido ocorre pouco depois de a Novo Nordisk ter começado a vender seu comprimido Wegovy nos EUA

A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido (MHRA) aprovou uma dose de até 7,2 miligramas por semana do Wegovy, medicamento para perda de peso da Novo Nordisk, em documento oficial publicado nesta sexta-feira.

Segundo o texto, a dose deve ser administrada em três injeções separadas de 2,4 miligramas e aplica-se somente para pacientes com índice de massa corporal (IMC) de pelo menos 30.

Antes da mudança, a dose máxima por semana aprovada era de 2,4 miligramas, e a farmacêutica dinamarquesa busca regulamentação semelhante nos EUA e na União Europeia (UE), com decisão dos reguladores europeus prevista ainda para o primeiro trimestre deste ano.

A mudança no Reino Unido ocorre pouco depois de a Novo Nordisk ter começado a vender seu comprimido Wegovy nos EUA, com o medicamento está amplamente disponível em dezenas de milhares de farmácias e provedores de telemedicina para compras. A empresa ainda aguarda a aprovação regulatória do comprimido na UE e no Reino Unido.

Dados divulgados nesta sexta-feira mostraram que o comprimido gerou 4.289 novas prescrições na semana passada, um "início promissor", segundo analistas da SEB. Os números são baseados em pacientes com planos de saúde e não incluem prescrições diretas ao paciente, em que os pacientes pagam pelo medicamento do próprio bolso.

Em comparação, a injeção para perda de peso Zepbound, da rival americana Eli Lilly, recebeu cerca de 3.100 prescrições em sua primeira semana no mercado, segundo o analista David Risinger, da Leerink Partners, em um relatório. Na segunda semana, esse número chegou a 8 mil.

Analistas do banco Berenberg esperam que os compridos Wegovy, da Novo Nordisk, vendam em torno de US$ 1 bilhão este ano, e destacam que a farmacêutica dinamarquesa precisa maximizar sua vantagem inicial sobre a concorrente americana Eli Lilly e apresentar um forte crescimento nas vendas em 2026. O cenário base do banco prevê vendas de US$ 2 bilhões para o Wegovy em 2027, mas um cenário otimista poderia sustentar vendas em torno de US$ 6 bilhões.

Veja também