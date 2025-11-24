Seg, 24 de Novembro

Alzheimer

Novo Nordisk diz que semaglutida falhou em reduzir progressão do Alzheimer em estudos de Fase 3

Embora o tratamento tenha mostrado melhora, a Novo Nordisk afirmou que isso "não se traduziu em um atraso na progressão" do Alzheimer

Estudos incluíram pacientes de 55 a 85 anos com comprometimento cognitivo leve ou demência leve - Foto: Freepik

A Novo Nordisk informou que seus estudos clínicos de Fase 3 não comprovaram que o semaglutida oral reduz a progressão do Alzheimer em estágio inicial.

Segundo a companhia, os testes de dois anos, conduzidos com 3.808 adultos, não confirmaram superioridade de semaglutida versus placebo na redução da progressão da doença.

Embora o tratamento tenha mostrado melhora em biomarcadores associados ao Alzheimer, a empresa afirmou que isso "não se traduziu em um atraso na progressão da doença".

Os estudos incluíram pacientes de 55 a 85 anos com comprometimento cognitivo leve ou demência leve, e o medicamento apresentou um perfil de segurança "consistente com ensaios anteriores".

Diretor científico da Novo Nordisk, Martin Holst Lange disse que, diante da "significativa necessidade não atendida" na área e de indícios preliminares, a empresa considerou ter a responsabilidade de explorar o potencial da semaglutida, apesar da baixa probabilidade de sucesso.

Lange também agradeceu participantes e cuidadores e reforçou que, embora o fármaco não tenha mostrado eficácia contra o Alzheimer, continua a oferecer benefícios para diabetes tipo 2, obesidade e comorbidades relacionadas.

Com os resultados, o período adicional de um ano dos estudos será encerrado. A companhia apresentará os dados em um congresso em 3 de dezembro e divulgará resultados completos em 2026.

Em Copenhague, a Novo Nordisk fechou em queda de 5,8%. Já os ADRs da companhia em Nova York recuavam 5,25% na reta final do pregão, às 17h55 (de Brasília).

 

