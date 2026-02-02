A- A+

MEDICAMENTO Novo Nordisk pede autorização da Anvisa para Wegovy em comprimido Medicamento administrado uma vez por dia é indicado para perda de peso, manutenção do peso em longo prazo e redução de eventos cardiovasculares

A Novo Nordisk solicitou a aprovação da versão de Wegovy comprimidos (semaglutida oral 25mg) à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com a empresa, o pedido foi protocolado em 30 de janeiro.

"Com a apresentação oral, esperamos ampliar o alcance dessa terapia, que possui eficácia já comprovada e que pode não apenas levar a uma perda de peso relevante, mas também proteger coração, rins, fígado e articulações. É a eficácia já conhecida da semaglutida para perda de peso e tratamento da obesidade, agora em uma nova apresentação, que conta com tecnologia de ponta para facilitar a adesão ao tratamento para aquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade com as alternativas injetáveis, reforçando nosso compromisso em combater a obesidade de forma abrangente e humanizada", afirma Priscilla Mattar, vice-presidente da área médica da Novo Nordisk no Brasil, em comunicado.

O medicamento administrado uma vez por dia é indicado para perda de peso, assim como para a manutenção do peso em longo prazo e redução de eventos cardiovasculares adversos graves.

Esse é o primeiro medicamento oral da classe de GLP-1 (mesma do Ozempic e Wegovy injetável e do Mounjaro) destinado ao controle de peso. O Rybelsus (semaglutida oral 14 mg) já está disponível no Brasil, mas sua indicação é para o tratamento do diabetes.

Nos estudos clínicos, a perda de peso com o Wegovy oral foi, em média, de 16,6%, semelhante à obtida com o Wegovy injetável. Além disso, um em cada três participantes apresentou perda de peso de 20% ou mais.

Os efeitos colaterais também são semelhantes à versão injetável, de acordo com a Novo Nordisk, fabricante do medicamento.

