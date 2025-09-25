A- A+

PAC Novo PAC destina R$ 15 milhões para restaurar monumentos históricos no Recife Investimento do Iphan e da Prefeitura vai contemplar igrejas e áreas do centro histórico, reforçando turismo e preservação cultural

O Recife vai receber R$15 milhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para obras de restauração em monumentos históricos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (25) pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pela Prefeitura do Recife, em evento no Mercado de São José.

Igrejas serão requalificadas

Do total, R$10,1 milhões serão aplicados na recuperação da Igreja de São José do Ribamar e de seu entorno, enquanto R$4,3 milhões serão destinados ao Conjunto do Carmo, que inclui a Basílica. As intervenções serão realizadas em parceria com a Autarquia de Urbanização do Recife (URB).

Segundo o prefeito João Campos, os investimentos reforçam o valor histórico da cidade.

“Recife tem o privilégio de ser muito rica em patrimônio. Precisamos garantir a conservação permanente desses espaços”, afirmou.

Patrimônio como ativo de desenvolvimento

Para o presidente do Iphan, Leandro Grass, o trabalho contínuo é essencial.

“O patrimônio sofre com o tempo e precisa de restauração e conservação. Isso também gera desenvolvimento para a cidade”, destacou.

Obras em andamento

Além dos novos recursos, o Mercado de São José passa por requalificação desde janeiro de 2024. O projeto soma R$27 milhões, com preservação das fachadas e modernização da infraestrutura.

Com informações da assessoria

Veja também