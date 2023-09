A- A+

OLINDA Novo PAC: Quarta etapa do Canal do Fragoso será entregue no início de 2024, garante ministro Etapa é a penúltima etapa da obra

Em visita realizada às obras do Canal do Fragoso, em Olinda, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, garantiu, na tarde desta segunda-feira (11), que a nova etapa da construção será finalizada no início de 2024. Ao lado da governadora Raquel Lyra, Rui Costa destacou que a obra é aguardada há anos pela população.

“Sei que a população espera há algum tempo, mas agora vai. Vamos trazer o presidente para inaugurar esse trecho que está prometido para o início do ano que vem”, afirmou.

Obras no Canal do Fragoso em Olinda. Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

No local, o ministro pode observar o andamento da construção, que chega agora à penúltima fase. Já a quinta e última etapa segue em processo de licitação. As obras do Canal foram iniciadas ainda em 2013 e são conduzidas pela Companhia Pernambucana de Habitação e Obras (Cehab).

