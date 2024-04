A- A+

Trinta municípios de Pernambuco vão receber novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu 192). Os veículos chegam como parte da primeira etapa do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), eixo Saúde, do Governo Federal, que disponibilizarão, no total, 350 novos equipamentos para todo o Brasil. O investimento é de R$ 119 milhões.



Para Pernambuco, serão doadas 30 ambulâncias, sendo 24 de suporte básico, quatro de suporte avançado e duas que podem ser utilizadas para os dois tipos de atendimento. Em contato com a reportagem, o Ministério da Saúde afirmou que a expectativa é que os recursos estejam prontos e disponíveis até o dia 30 de junho para que "os primeiros repasses sejam feitos ainda em 2024".



No Brasil, os 350 novos veículos serão destinados a 14 estados, de todas as regiões brasileiras. Com isso, 5,8 milhões de pessoas passarão a receber cobertura do serviço de atendimento às chamadas de emergência relacionadas a situações de saúde, acidentes e outros eventos que exijam assistência médica imediata.

A primeira etapa do novo PAC também prevê a criação de 14 novas Centrais de Regulação de Urgências no Brasil, com contemplação de 14 municípios em oito estados. Nessa parte, o investimento total é de R$ 112,8 milhões.

Somadas, as duas ações vão elevar a cobertura nacional do serviço de atendimento móvel de urgência de 87% para 93% da população.

Para a seleção de propostas por parte dos estados e dos municípios, o Governo Federal explicou que os critérios prioritários foram: menor percentual de cobertura do Samu 192 na Macrorregião de Saúde e elevado tempo-resposta na região de cobertura da Central de Regulação.

Veja, abaixo, a lista dos municípios pernambucanos que irão receber as novas ambulâncias do Samu 192.

Santa Terezinha;

Tuparetama;

Sertania;

Ingazeira;

São José do Egito;

Iguaracy;

Serrita;

Belém de São Franscisco;

Trindade;

Petrolândia;

Manari;

Inajá;

Verdejante;

Ibimirim;

Bodoco;

Terra Nova;

Tupanatinga;

Pedra;

Venturosa;

Mirandiba;

Buique;

Ouricuri;

Oroco;

Cedro;

Santa Cruz;

Ipubi;

Exu;

Santa Filomena.

