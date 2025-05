A- A+

LEÃO XIV Novo Papa: capa vermelha contrasta com estilo de Francisco em primeira aparição após ser eleito Leão XIV se distancia do estilo simples do argentino e optou por vestes ornamentadas

O novo papa, Leão XIV, tem chamado a atenção não apenas por suas primeiras palavras como Pontífice, mas também por seu estilo. Diferentemente de seu antecessor, Francisco, conhecido pela simplicidade, o americano adotou vestimentas mais tradicionais e ornamentadas desde sua primeira aparição na sacada da Basílica de São Pedro, na quinta-feira.

O novo líder da Igreja Católica surgiu com uma tiara dourada, luvas bordadas e uma capa vermelha encarnada — elementos que haviam sido deixados de lado nos últimos papados. A escolha marcou uma ruptura visual imediata com Francisco, que optava por roupas discretas e sem adereços de luxo.

Em seu primeiro aparecimento na sacada após ser escolhido como Papa, Francisco usava vestes claras e pouco chamativas, o contrário de Leão XIV.

Apesar da aparência mais solene, o figurino de Leão XIV segue a tradição histórica da Igreja Católica, como explica o teólogo Bruce Morrill, professor da Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos. Segundo ele, durante séculos os papas recém-eleitos usaram um conjunto composto por batina branca (cassock), solidéu branco (zucchetto), capa vermelha (pellegrina), estola vermelha com dourado e cruz peitoral.

— Cada peça tem um significado simbólico importante para a fé católica — afirmou Morrill ao jornal USA Today.

Francisco, que quebrou diversos protocolos litúrgicos durante seu papado, optou por não usar a estola e a capa tradicional no dia de sua apresentação, preferindo um visual discreto, com o claro objetivo de comunicar uma mensagem de humildade e proximidade com o povo. Aquela imagem viria a se tornar um símbolo do estilo que marcou seu pontificado.

Veja também