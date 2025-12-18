A- A+

INFRAESTRUTURA Prefeitura entrega novo pontilhão sobre o Canal de Setúbal, na Zona Sul do Recife Equipamento faz parte de uma série de intervenções dedicadas à melhoria da circulação e a oferecer deslocamentos mais seguros para condutores, ciclistas e pedestres

A Prefeitura do Recife entregou, nessa quarta-feira (17), mais uma obra viária que vai facilitar o trânsito na Zona Sul: um novo pontilhão sobre o Canal de Setúbal.

“Esse é um pontilhão sentido praia-Via Mangue, que integra um binário que estamos fazendo para ajudar o trânsito local e também as pessoas que moram no bairro de Setúbal. Aqui, por exemplo, era preciso ir até o Parque Dona Lindu para ter acesso a um retorno, e agora não”, explicou o prefeito do Recife, João Campos.

A estrutura tem 27,8 metros de extensão e 16,5 metros de largura, com três faixas de rolamento no sentido praia-subúrbio, além de ciclofaixa bidirecional e calçadas em ambos os lados.

As obras foram executadas pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB). O novo equipamento amplia as opções de circulação no bairro e oferece deslocamentos mais seguros para motoristas, ciclistas e pedestres.

Como parte das intervenções, algumas vias da região passam a operar em sentido único. O trecho da Rua Professor Mário de Castro a partir da Rua Visconde de Jequitinhonha, que antes permitia circulação em ambos os sentidos, passa agora a operar apenas no sentido Avenida Boa Viagem.

Já a Rua Engenheiro Zael Diógenes também passa a fluir apenas em sentido único, direcionada para a Avenida Visconde de Jequitinhonha, funcionando em esquema de binário. As mudanças contribuem para a segurança viária.

Outro pontilhão está sendo construído para dar continuidade à Rua João Cardoso Ayres, também sobre o Canal de Setúbal, criando uma nova rota de acesso para veículos provenientes da Avenida Boa Viagem.

A obra teve início em dezembro e ainda está em fase inicial de execução. Com as mesmas dimensões, a estrutura terá três faixas de rolamento no sentido praia–subúrbio, ciclovia bidirecional e calçadas para pedestres.

O tráfego no sentido oposto será realizado pela Rua Baltazar Passos. A entrega está prevista para o primeiro semestre de 2026. Foto: Edson Holanda / Prefeitura do Recife

Em novembro, a Prefeitura do Recife entregou o pontilhão que liga as ruas Copacabana e Luiz Pimentel, cruzando o Canal do Jordão, também em Boa Viagem.

Com 32,5 metros de extensão e 16,5 metros de largura, a via tem três faixas de rolamento com a chamada mão inglesa, onde os condutores que seguem para a Rua Luiz Pimentel, ou convertem para a Avenida Juarez Távora, devem circular pela faixa da esquerda. Já para aqueles que desejam realizar o retorno na Avenida Juarez Távora, a circulação é pela faixa da direita.

A estrutura possui também ciclofaixa bidirecional e passeios em ambos os lados. O projeto inclui ainda a implantação de sinalização vertical e horizontal, estruturas semafóricas e novas travessias para pedestres.

Novo pontilhão erguido sobre o Canal de Setúbal, na Zona Sul do Recife

A CTTU reforça que agentes e orientadores de trânsito atuarão diariamente na área para ordenar a circulação, promover a segurança viária e prestar suporte aos condutores.

A população pode acompanhar as orientações e tirar dúvidas por meio do teleatendimento gratuito da Autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

