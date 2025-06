A- A+

DIPLOMACIA Novo presidente da Coreia do Sul quer reforçar aliança com os EUA e o Japão "Transformaremos a crise gerada pela grande mudança nos cenários econômicos e de segurança globais em uma oportunidade para maximizar nossos interesses nacionais", afirmou Lee Jae-myung

O novo presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, prometeu nesta quarta-feira (4) ao tomar posse, retomar as conversas adormecidas com a Coreia do Norte e reforçar a parceria trilateral com os Estados Unidos e o Japão.

Lee, que ascendeu da pobreza na infância para se tornar o principal político liberal da Coreia do Sul, venceu as eleições presidenciais realizadas na véspera com 49,4% dos votos. O conservador Kim Moon-soo ficou com 41,1% da preferência do eleitorado.



Originalmente programado para 2027, o pleito foi antecipado por causa do impeachment do presidente Yoon Suk Yeol, após uma desastrosa tentativa de golpe no fim do ano passado.

Ao discursar durante a posse na Assembleia Nacional, Lee disse que lidará com as ameaças nucleares da Coreia do Norte com "forte dissuasão" baseada na sólida aliança militar com os Estados Unidos. O novo presidente afirmou ainda que pretende abrir "um canal de comunicação com a Coreia do Norte".

"Através de uma diplomacia pragmática baseada nos interesses nacionais, transformaremos a crise gerada pela grande mudança nos cenários econômicos e de segurança globais em uma oportunidade para maximizar nossos interesses nacionais", disse Lee.



