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Novo Governo

Novo presidente do Paraguai pede a renúncia de todos os seus ministros

Em publicação no X, Pedro Alliana afirma que a medida tem como objetivo "fortalecer a coordenação do Governo"

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O presidente do Paraguai, Pedro Alliana, durante sua posse na última sexta-feira(06)O presidente do Paraguai, Pedro Alliana, durante sua posse na última sexta-feira(06) - Foto: DANIEL DUARTE/AFP

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O recém-empossado presidente do Paraguai, Pedro Alliana solicitou que todos os ministros e autoridades que ocupam cargos de confiança ponham os seus postos à disposição nesta segunda-feira (9).

Em seu perfil no X (antigo Twitter), o chefe de Estado publicou o anúncio oficial da medida.

Na publicação, o presidente informou que o objetivo é "fortalecer a coordenação do Governo" e destacou que a decisão pretende "garantir uma gestão mais eficiente, focada nas prioridades dos paraguaios".

Veja o post completo:

Crise no Paraguai
Até a última quinta-feira (5), Pedro Alliana ocupava o cargo de vice-presidente do Paraguai, durante o governo de Santiago Peña. Na sexta-feira (6), assumiu a Presidência da República após a destituição do antecessor.

Peña, que tentou renunciar ao cargo um dia antes (5), acabou afastado por um processo de impeachment no Congresso. O ex-presidente foi responsabilizado pela crise envolvendo o Ueno Bank, cujo colapso deixou quase três milhões de poupadores sem acesso aos próprios depósitos.

A denúncia aponta Peña como responsável pela crise financeira que atingiu os clientes da instituição.

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