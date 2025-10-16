Novo presidente do Peru pede poderes ao Congresso para enfrentar violência

A- A+

O novo presidente peruano, José Jerí, pediu poderes ao Congresso nesta quinta-feira (16) para enfrentar a violência, após os recentes protestos contra o crime organizado e a classe política que deixaram um morto e uma centena de feridos em Lima.

Na quarta-feira foram registrados os confrontos mais graves desde que os protestos começaram em Lima há um mês, liderados pela Geração Z, um coletivo de jovens entre 18 e 30 anos, em repúdio ao Congresso e ao governo de direita recém-instalado, que substituiu o de Dina Boluarte.

A presidente foi destituída após um julgamento político expresso em 10 de outubro devido à crise de insegurança.

Jerí, de 38 anos e até então chefe do parlamento, assumiu a presidência de forma interina até julho de 2026, quando deverá entregar o comando após a realização de eleições gerais.

Durante os confrontos de quarta-feira, um manifestante morreu por um impacto de bala cuja origem está sendo investigada. Também foram registrados 113 feridos, entre eles 84 policiais e 29 civis, de acordo com o balanço consolidado das autoridades.

Nesta quinta-feira, Jerí compareceu ao Congresso para pedir "faculdades legislativas" que lhe permitam enfrentar a crise de insegurança. Ele espera adotar medidas de urgência sem passar pela aprovação dos parlamentares.

"Queremos solicitar recursos legislativos para legislar principalmente em temas de segurança pública [...] que é o principal problema", disse o presidente aos jornalistas. "Entre eles está o tema dos presídios", de onde as gangues operam uma rede de extorsão, comentou Jerí, sem detalhar o tipo de intervenção que espera aplicar nas prisões.

