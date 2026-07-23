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inglaterra Novo primeiro-ministro britânico anuncia medidas de apoio aos pubs A medida será aplicada apenas à Inglaterra, por enquanto, porque a política fiscal sobre empresas é administrada de maneira diferente nos territórios do Reino Unido

O novo primeiroministro britânico, o trabalhista Andy Burnham, anunciou nesta quintafeira (23) uma redução de 20% em impostos para pubs, discotecas e casas de show na Inglaterra.

A medida será aplicada apenas à Inglaterra, por enquanto, porque a política fiscal sobre empresas é administrada de maneira diferente nos territórios do Reino Unido.

A redução permitirá que cerca de 32.000 empresas economizem aproximadamente 1.100 libras (7.442 reais) por ano.

A medida é a terceira anunciada pelo novo líder, que prometeu reduzir o custo de vida e sucedeu Keir Starmer como primeiroministro na segundafeira.

A primeira foi a eliminação do IVA sobre a eletricidade para os lares, enquanto a segunda restabeleceu um limite de 2 libras (13,67 reais) para passagens de ônibus a partir de janeiro.

O governo indicou que financiará a redução principalmente através de uma revisão tributária sobre negócios que "não proporcionam uma contribuição positiva", como os de cigarros eletrônicos.

Em uma carta ao novo primeiroministro, cerca de 120 milionários residentes no Reino Unido, entre eles o exjogador Gary Lineker, pediram para pagar mais impostos.

"Temos condições de fazêlo", escrevem os membros do grupo 'Patriotic Millionaires UK', afirmando que um aumento de impostos para as rendas mais altas poderia gerar cerca de 24 bilhões de libras (162,5 bilhões de reais).

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