Novo Quintal celebra o Dia das Crianças com manhã de brincadeiras, música e experiências sensoriais
Evento reunirá crianças de 6 meses a 12 anos e suas famílias em uma manhã dedicada ao brincar neste sábado (3)
O Novo Quintal prepara uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças neste sábado (3), das 8h às 13h, na unidade da Zona Norte do Recife, localizada na Avenida Rui Barbosa, número 1105, no bairro das Graças.
A proposta é reunir crianças de 6 meses a 12 anos e suas famílias em uma manhã dedicada ao brincar livre.
A programação inclui DJ, roda de música para toda a família, vivências artísticas e sensoriais, futebol de sabão, brincadeiras com água, escorrego na piscina de bolinhas e ativações especiais.
À frente do Novo Quintal desde 2017, Maria Fernanda Gaudêncio destaca que a iniciativa faz parte de um propósito que acompanha a trajetória do espaço desde a sua criação, que é valorizar o brincar como uma experiência essencial para a infância.
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“Há nove anos venho defendendo e resgatando a importância do brincar livre, lúdico, artístico, sensorial e motor. O Dia das Crianças do Novo Quintal é uma oportunidade de proporcionar às crianças e suas famílias experiências para brincar, criar e, principalmente, se divertir juntos. Queremos celebrar a infância e fortalecer esses momentos de conexão entre pais e filhos”, disse.
Além das atividades, o evento contará com serviço externo da Brûlée Pâtisserie, para que toda a família possa aproveitar a manhã.
Para participar, os interessados podem adquirir os ingressos no link.
A programação especial do Novo Quintal para o Dia das Crianças continua até a chegada da data. Nos dias 10, 11 e 12 de outubro, o espaço do Novo Quintal no Parque Gourmet, no Shopping Recife, também receberá uma programação especial, com atividades e experiências para as crianças e as famílias.
Serviço
Dia das Crianças – Novo Quintal Zona Norte
Data: Sábado (3)
Horário: Das 8h às 13h
Endereço: Avenida Rui Barbosa, 1105 - Graças, Recife, PE
Ingressos à venda no link a partir de R$ 50