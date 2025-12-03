A- A+

UNIVERSIDADES Novo ranking coloca USP em top 50 mundial; veja lista A classificação global de universidades é feita pela Times Higher Education em parceria com a Schmidt Science Fellows

A Universidade de São Paulo (USP) subiu 25 posições na nova edição do Interdisciplinary Science Rankings (ISR), ficando entre as 50 melhores universidades do mundo e a melhor do Brasil A USP passou da posição de número 57 para a de número 32.

A classificação global de universidades é feita pela Times Higher Education em parceria com a Schmidt Science Fellows e tem por objetivo avaliar instituições de ensino superior com base em sua capacidade de realizar e promover a ciência interdisciplinar - que envolve a colaboração entre diferentes campos do conhecimento para abordar desafios globais complexos.

Formalmente, a metodologia proposta define o conceito de "ciência interdisciplinar" como projetos que envolvem duas ou mais disciplinas científicas ou uma disciplina científica combinada com disciplinas não STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática, na sigla em inglês para science, technology, engineering and mathematics).

O Brasil tem 37 instituições na lista. Depois da USP, aparecem a Universidade Estadual Paulista (Unesp), em 86º; a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em 144º; e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 177º.

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês) mantém, pelo segundo ano consecutivo, a primeira posição, refletindo uma forte tradição dos Estados Unidos em pesquisa interdisciplinar.

A Universidade Tecnológica Nanyang, em Singapura, alcançou o quinto lugar e se tornou a instituição asiática mais bem colocada, enquanto a Universidade Wageningen, dos Países Baixos, liderou a lista da Europa ao ocupar a nona posição geral. A Índia se destacou como o país com maior número de universidades listadas, com 88 instituições ranqueadas.

O levantamento chega à sua segunda edição tendo como principal novidade justamente a ampliação do seu escopo para incluir colaborações entre disciplinas científicas e ciências sociais, educação, psicologia, direito, economia, saúde e ciências clínicas.

Além disso, a participação cresceu: para o ISR 2026 foram analisadas 911 universidades de 94 países, o que representa um aumento de 22% em relação à edição anterior.

As 5 primeiras universidades do mundo no Interdisciplinary Science Rankings 2026

- Massachussetts Institute of Technology, MIT (EUA)

- Stanford University (EUA)

- Californa Institute of Technology, Caltech (EUA)

- University of California, Berkeley (EUA)

- Nanyang Technological University (Singapura)

As cinco primeiras universidades brasileiras no Interdisciplinary Science Rankings 2026

32ª - Universidade de São Paulo (USP)

86ª - Universidade Estadual Paulista (Unesp)

144ª - Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

177ª - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

201ª - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)



