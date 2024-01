Novo rei da Malásia assume mandato de cinco anos

A- A+

O novo rei da Malásia, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, um bilionário que é fá de motocicletas, tomou posse nesta quarta-feira (31) em uma cerimônia baseada em séculos de tradição.

A Malásia é uma monarquia constitucional, mas o cargo de rei não é hereditário. O trono muda de mãos a cada cinco anos entre os soberanos dos nove estados malaios.

Com uma fortuna familiar calculada pela agência Bloomberg em 5,7 bilhões de dólares (28,2 bilhões de reais), Sultan Ibrahim foi eleito no ano passado entre a realeza del país e deverá ser coroado em uma cerimônia nos próximos meses.

Com o uniforme real de cerimônias de cor azul, o novo rei, de 65 anos, prestou juramento ao cargo no Palácio Nacional da capital, Kuala Lumpur.

"Com este juramento, professo de maneira solene e verdadeira ser fiel, governar com justiça para a Malásia, segundo as leis e a Constituição", afirmou Sultan Ibrahim durante o evento.

O papel do monarca é principalmente cerimonial, pero sua função ganhou relevância com a divisão política dos últimos anos, que exigiu a intervenção real para a nomeação de três primeiros-ministros.

O monarca também atua como líder do islã no país de maioria muçulmana e comandante das Forças Armadas.

Apesar de sua relação próxima com o primeiro-ministro Anwar Ibrahim, Sultan Ibrahim disse que não quer ser um "rei fantoche" e prometeu ser duro com a corrupção.

"Há 222 de vocês (deputados) no Parlamento. Há quase 30 milhões (de habitantes) lá fora. Não estou com vocês, estou com eles", afirmou em uma entrevista recente ao jornal The Straits Times, de Singapura.

