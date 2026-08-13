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Cidadania Novo RG, Ciptea e 2ª via de certidões estão entre os serviços gratuitos ofertados neste sábado (13) Promovida pelo Governo de Pernambuco, a ação acontece das 8h às 12h na sede do Detran, no bairro da Iputinga

Neste sábado (15), o Governo de Pernambuco promove um Mutirão de Cidadania com diversos serviços essenciais gratuitos reunidos em um único espaço, para facilitar o acesso da população às políticas públicas de cidadania. A ação acontece das 8h às 12h na sede do Detran-PE, na Estrada do Barbalho, nº 889, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife.

Realizada por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), em parceria com a Secretaria de Defesa Social (SDS), a iniciativa reúne diversos órgãos estaduais e oferece atendimento integrado nas áreas de cidadania, direitos humanos, mobilidade, defesa do consumidor e inclusão social.

Serviços

Entre os serviços disponibilizados estarão o encaminhamento para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), cadastro nos programas Alerta Celular e Alerta Bike, emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), além de atendimentos do Detran-PE, orientações do Procon-PE, serviços da Ouvidoria da SJDH e da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Política sobre Drogas (SAS).

O público também poderá realizar a emissão da segunda via de certidões como nascimento, casamento e óbito, por meio do Balcão de Direitos, e obter informações sobre programas habitacionais e agendamento para castração de animais (cães e gatos).

A programação contará ainda com atendimentos especializados realizados por equipamentos vinculados à SJDH, como o Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Pessoa Idosa (CIAPPI) e o Centro Estadual de Apoio às Vítimas de Violência (CEAV).

Estarão presentes, ainda, equipes multidisciplinares de enfrentamento ao tráfico de pessoas e combate ao trabalho análogo à escravidão, oferecendo orientações e acolhimento. A ação integrada abrange também postos e unidades de atendimento parceiros, como o Expresso Cidadão, a Defensoria Pública, serviços de mediação de conflitos, Compesa e a Unidade Móvel da Mulher, que ofertará orientação jurídica e psicológica.

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