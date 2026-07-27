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Alimentação Novo 'super whey protein' para envelhecimento ativo é desenvolvido por cientistas; entenda Versão do suplemento terá misturas de vitaminas e minerais à base de plantas, laticínios e híbridas, combinadas com ingredientes que promovem a preservação muscular

O whey protein, feito da proteína do leite, tem se tornado um dos suplementos alimentares mais consumidos. Tamanho sucesso fez com que os pesquisadores desenvolvessem uma versão "super whey protein" para melhorar a saúde de idosos.

De acordo com a equipe, a nova versão, ainda em processo de desenvolvimento, terá misturas de vitaminas e minerais à base de plantas, laticínios e híbridas, combinadas com ingredientes que promovem a preservação muscular.

Alguns deles são sementes de cânhamo, cogumelos juba-de-leão e cacau. As fontes de proteína abrangerão opções de origem animal e vegetal, incluindo proteína de soro de leite, caseína e proteína de semente de cânhamo. Além disso, estarão disponíveis nos sabores de café e cacau.

Isso será possível graças a um estômago artificial feito na Universidade de Aberystwyth, no País de Gales, parte do Reino Unido.

“Utilizamos um sistema de biorreator para replicar a função dos órgãos humanos envolvidos na digestão. Ele simula os fluidos digestivos e as condições encontradas à medida que o alimento se move pelo corpo, incluindo o controle preciso da temperatura e do pH. Por meio de uma série de bombas, introduzimos fluidos gástricos e intestinais simulados em câmaras sequenciais, imitando os diferentes estágios da digestão humana”, explica Thomas Wilson, que lidera a unidade de avaliação da qualidade de proteínas da universidade.

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