Qua, 29 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta29/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TERREMOTO

Novo terremoto de magnitude 5,8 atinge outras regiões de Kumamoto, no Japão

O tremor ocorreu após um forte terremoto de magnitude 7,1 atingir a mesma província e deixar dezoito mortos

Reportar Erro
O tremor de magnitude 7,1 atingiu na terça-feira (28) a região de Kumamoto, na ilha de Kyushu, e deixou ao menos 62 feridos, seis em estado grave, segundo o governo da província.O tremor de magnitude 7,1 atingiu na terça-feira (28) a região de Kumamoto, na ilha de Kyushu, e deixou ao menos 62 feridos, seis em estado grave, segundo o governo da província. - Foto: AFP/Reprodução

Um tremor de magnitude 5,8 atingiu nesta quarta-feira (29), as regiões de Amakusa e Ashikita, na província de Kumamoto.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês) informou que o terremoto ocorreu às 22h19 no horário local (10h19 no horário de Brasília) e teve profundidade "muito superficial".

Leia também

• Cheiro de gás foi detectado em shopping após explosão; sobe para 18 o número de mortos no Japão

• Japão: mortos chegam a 18 após terremoto em Kumamoto; buscas seguem em meio ao calor

• Cinco mortos em fábrica afetada pelo terremoto no Japão

O tremor ocorre após um forte terremoto de magnitude de 7,1 ter atingido a mesma província na terça-feira, provocando o desabamento de parte de um shopping. Dezoito pessoas morreram após o terremoto, mas as buscas ainda continuavam.

A produção de semicondutores e da indústria automotiva no polo industrial de Kumamoto foi afetada, atingindo as operações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., da Toyota Motor e de outras fabricantes, segundo o Nikkei Asia. Kumamoto abriga o principal centro de produção da TSMC no Japão.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter