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TERREMOTO Novo terremoto de magnitude 5,8 atinge outras regiões de Kumamoto, no Japão O tremor ocorreu após um forte terremoto de magnitude 7,1 atingir a mesma província e deixar dezoito mortos

Um tremor de magnitude 5,8 atingiu nesta quarta-feira (29), as regiões de Amakusa e Ashikita, na província de Kumamoto.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês) informou que o terremoto ocorreu às 22h19 no horário local (10h19 no horário de Brasília) e teve profundidade "muito superficial".

O tremor ocorre após um forte terremoto de magnitude de 7,1 ter atingido a mesma província na terça-feira, provocando o desabamento de parte de um shopping. Dezoito pessoas morreram após o terremoto, mas as buscas ainda continuavam.

A produção de semicondutores e da indústria automotiva no polo industrial de Kumamoto foi afetada, atingindo as operações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., da Toyota Motor e de outras fabricantes, segundo o Nikkei Asia. Kumamoto abriga o principal centro de produção da TSMC no Japão.

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