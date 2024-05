A- A+

saúde Novo tipo de anticoncepcional masculino reversível mostra bons resultados em estudo com ratos A pesquisa, publicada na revista científica Science, demonstrou a ação do composto CDD-2807

Um novo tipo de contraceptivo feito para homens teve sucesso em um teste preliminar realizado em ratos, de acordo com estudo publicado na revista científica Science. O composto, chamado de CDD-2807, funciona inibindo uma proteína chamada serina/treonina quinase 33 (STK33), que é enriquecida nos testículos de mamíferos. Ele conseguiu reduzir a hiperatividade dos espermatozoides nos animais, demonstrou ser reversível e tem poucos efeitos colaterais.



Para o experimento, pesquisadores da Baylor College of Medicine, instituição localizada no Texas, nos Estados Unidos, injetaram o contraceptivo em 12 ratos machos diariamente por 21 dias. Nenhum deles gerou novos filhotes ainda que vivessem juntos das fêmeas e acasalassem.

Ao analisarem os testículos dos ratos, a equipe observou que eles tinham uma contagem menor de esperma, menor motilidade espermática e menos espermatozóides hiperactivados em comparação aos grupo de controle (o qual não recebeu o CDD-2807 e funciona como comparativo). Em seguida, a aplicação do composto foi interrompida por 53 dias, o que levou ao reaparecimento das gestações.

“Ficamos satisfeitos ao ver que os ratos não mostraram sinais de toxicidade do tratamento com CDD-2807, que o composto não se acumulou no cérebro e que o tratamento não alterou o tamanho dos testículos. É importante ressaltar que o efeito contraceptivo foi reversível. Após um período sem o composto CDD-2807, os camundongos recuperaram a motilidade e o número de espermatozoides e ficaram férteis novamente”, disse a patologista Courtney Sutton, parte dos cientistas envolvidos na pesquisa, em comunicado.

Ainda que os testes em humanos sejam uma ideia distante para a equipe, eles pretendem prosseguir a pesquisa em primatas não humanos.

