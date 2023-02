A- A+

TRIPLICAÇÃO Obra da triplicação da BR-232 tem novo trecho com desvio na RMR; confira rotas Desvio acontece no quilômetro 10 da pista, após o viaduto do Metrorec, que fica no limite entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes

Um novo trecho do trânsito na BR-232, na Região Metropolitana do Recife, foi desviado na manhã desta quinta-feira (23). A ação faz parte do cronograma de obras para a triplicação da via.



O desvio acontece no quilômetro 10 da pista, após o viaduto do Metrorec, que fica no limite entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes.



Para os motoristas que seguem pela BR-232 no sentido interior, o trânsito está sendo desviado pela rua Dr. George Willian Butler, no bairro do Curado, logo após a fábrica da Gerdau Açonorte. O percurso segue à esquerda pela avenida Prefeito Antônio Pereira, acessando a BR-408.



Quem desejar retomar o acesso para a BR-232 deverá utilizar o retorno pelo viaduto em frente ao Terminal Integrado de Passageiros (TIP), voltando pela BR-408 e seguindo pela faixa local para acessar novamente a BR-232.



A intervenção ocorre para isolar o trecho de 1,7 quilômetro, que passa a receber o serviço de pavimentação em concreto. A previsão é de que o serviço no trecho dure até o fim do mês de março.



De acordo com o Governo de Pernambuco, este é o último trecho de interdição antes da conclusão da obra.

Veja também

Faketronics Ação apreende R$ 1 milhão em TVs box, videogames e brinquedos falsificados no Centro do Recife