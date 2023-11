Novo vídeo mostra em detalhes a colisão entre espaçonave da Nasa e asteroide; assista

A- A+

Novas imagens revelaram, em detalhes, a dimensão da colisão da sonda Dart, da Nasa, em setembro de 2022, com o asteroide Dimorphos. O cientista Jacint Roger Perez combinou as mais recentes imagens da colisão para formar o vídeo estabilizado do momento em que a espaçonave atinge em cheio a rocha espacial.

O responsável pelas novas fotos foi o satélite companheiro LICIAcube, da agência espacial italiana, que se separou momentos antes do impacto para fazer as imagens de uma perspectiva à distância.

As imagens mostram a grande coluna de poeira que se espalhou em torno do asteroide. Segundo a Nasa, o impacto liberou mais de um milhão de quilos de material do asteroide e formou uma cauda que se estendeu por mais de 10 mil quilômetros.





A missão Dart marcou a primeira vez que a Humanidade tentou, e conseguiu, mudar o movimento de um corpo celeste, em um ensaio geral para evitar impactos futuros que poderiam varrer uma cidade inteira do mapa.



"Dart" significa dardo em inglês e é a sigla para Double Asteroid Redirection Test (Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo). Foi lançado em novembro de 2021 e atingiu a dupla de asteroides Dídimo — gêmeo, em grego —, uma rocha de 780 metros de diâmetro, e sua pequena lua Dimorfo, que completa uma volta em torno dela a cada 11,9 horas.

Veja também

MUNDO Primeiro-ministro japonês desiste de proposta de aumento do próprio salário após críticas