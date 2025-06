Novo vídeo mostra que turbina de emergência pode ter sido acionada antes de acidente na Índia

A- A+

Um novo vídeo que registra os últimos segundos do voo AI171 da Air India pode lançar luz sobre as possíveis causas do acidente aéreo ocorrido em Ahmedabad, no último dia 12 de junho.



A gravação, feita por Aryan Asari, um estudante do ensino médio e fotógrafo amador, traz um som que parece ser da ativação da RAT (Ram Air Turbine), um dos dispositivos de emergência mais críticos de uma aeronave.



Segundo especialistas locais, esse equipamento pode ajudar a indicar o que levou à queda do Boeing 787-8 Dreamliner, o primeiro acidente fatal envolvendo esse modelo no mundo e o mais grave da aviação comercial indiana em décadas.

A RAT (Ram Air Turbine) é um componente crítico que só é acionado em emergências, quando as fontes primária e secundária de energia da aeronave falham completamente.





O vídeo corrobora com o relato do único sobrevivente do acidente, o britânico Vishwash Kumar Ramesh, que afirmou ter ouvido um “estrondo” logo após a decolagem, seguido de um apagão na cabine e, em seguida, uma luz verde, geralmente associada à iluminação de emergência. “Tudo aconteceu em menos de um minuto”, contou ele em entrevista ao Hindustan Times.

It seems like Air India Flight 171, a Boeing 787-8, suffered a dual engine failure, leading to complete power loss.



Unconfirmed speculation points to Ram Air Turbine (RAT) deployment, indicating a possible total electrical failure.



The pilot, Captain Sumeet Sabharwal, with… pic.twitter.com/XRGWYK7yod — Aksh (@its_aksh_) June 12, 2025

A combinação do estrondo, da ausência de energia e da ativação de luzes emergenciais levou autoridades reguladoras e engenheiros aeronáuticos a considerar uma possibilidade antes vista como improvável: uma falha simultânea dos dois motores da aeronave.

O que é a RAT e qual sua importância?

A RAT (Ram Air Turbine) é uma turbina eólica embutida no avião, geralmente localizada atrás do trem de pouso. Ela é automaticamente projetada para fora da fuselagem e entra em ação apenas quando há perda total de energia — elétrica ou hidráulica. É uma medida extrema de segurança.

Uma das possibilidades citadas por pilotos ouvidos pelo Indian Express é de que a RAT tenha sido acionada, mas o impacto foi tão abrupto que não houve tempo para a turbina completar sua função. Em todo caso, o Mayday enviado pelo comandante Sumeet Sabharwal minutos antes do silêncio total no rádio sugere que a tripulação já enfrentava uma emergência grave logo após a decolagem.

Especialistas em aviação ouvidos pela imprensa indiana classificaram o vídeo como “potencialmente revelador”. Segundo eles, o som agudo e característico ouvido nos primeiros segundos da gravação aponta para a ativação automática da Ram Air Turbine.

A ativação da RAT só ocorre em situações extremamente graves, como:

Falha dupla de motores (o caso mais extremo e improvável);

Pane elétrica total (quando a Unidade de Potência Auxiliar também falha);

Perda do sistema hidráulico principal, que afeta comandos básicos da aeronave.

Falha dupla: cenário raro, mas possível

Falhas em ambos os motores, chamados em inglês de dual engine failure, são extremamente raras na aviação moderna, especialmente em jatos de nova geração como o 787-8 Dreamliner. Mas se confirmada, a ocorrência pode representar uma virada nas investigações conduzidas pelo órgão regulador indiano (DGCA), com o apoio técnico da Boeing e de agências internacionais como o NTSB, dos EUA.

— Esse tipo de falha levanta uma série de perguntas sobre a origem do problema: foi uma falha mecânica? Um erro de abastecimento? Ou mesmo uma anomalia elétrica que afetou os dois motores ao mesmo tempo? — questionou um especialista em aviação ouvido pelo The Hindu.

O que se sabe até agora

O Boeing 787-8, matrícula VT-ANB, decolou do aeroporto de Ahmedabad às 13h39 (horário local), rumo a Londres Gatwick, com 242 pessoas a bordo — entre passageiros e tripulantes. Cerca de 30 segundos após sair do solo, a aeronave perdeu altitude rapidamente e caiu numa área residencial, causando dezenas de mortes adicionais em solo. Apenas uma pessoa sobreviveu.

A caixa-preta e o gravador de dados de voo (FDR) já foram localizados e estão sendo analisados por especialistas. A expectativa é que os dados confirmem ou descartem a teoria da falha múltipla nos sistemas principais da aeronave.

Enquanto isso, as novas imagens gravadas por Aryan Asari devem ser incorporadas oficialmente à investigação. Segundo fontes da aviação civil indiana, o vídeo será periciado para verificar a cronologia exata e a correspondência com os dados técnicos disponíveis

