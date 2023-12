Novo voo para repatriação de brasileiros que estão na Faixa de Gaza parte nesta quinta (7) do Rio

A- A+

O Brasil fará novo voo de repatriação de brasileiros que estão em áreas de conflito no Oriente Médio. Na manhã desta quinta-feira (7), começa a décima viagem da Operação Voltando em Paz, do governo federal.



A aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da Força Aérea Brasileira (FAB), tem previsão de decolagem da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), às 9 horas. O destino é o Aeroporto Internacional do Cairo, capital do Egito, em voo direto com previsão de duração de 15 horas.



O objetivo da missão é fazer a repatriação de brasileiros que estão na Faixa de Gaza e desejam retornar ao Brasil em razão dos conflitos na região.







Na viagem de ida, o avião leva um carregamento de cerca de 11 toneladas de alimentos não perecíveis, fornecidos pelo Governo Brasileiro, para assistência humanitária.



O número total de repatriados, data e local de retorno "serão informados oportunamente", informou o governo federal.

