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Conflito Novos ataques da Ucrânia atingem infraestrutura da maior varejista da Rússia Diretora e cofundadora da Wildberries, Tatyana Kim, informou que os dois centros foram atingidos e lamentou o ataque em uma publicação no Telegram

A Ucrânia atingiu, nesta quarta-feira, 22, dois centros logísticos da Wildberries, maior varejista online da Rússia, em uma nova ofensiva com drones contra infraestrutura no país. Segundo autoridades russas, a empresa e informações da agência Reuters, os ataques deixaram feridos e provocaram incêndios em armazéns localizados nas cidades de Krasnodar e Nevinnomyssk, no sul do país.

A diretora e cofundadora da Wildberries, Tatyana Kim, informou que os dois centros foram atingidos e lamentou o ataque em uma publicação no Telegram. "Não há palavras para descrever todos os sentimentos e emoções causados pelos ataques contra pessoas comuns, contra nossos funcionários, contra todos nós que estamos simplesmente fazendo nosso trabalho", escreveu.

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, afirmou que os locais atingidos funcionavam como centros logísticos envolvidos no fornecimento de componentes para drones e outros equipamentos destinados às forças russas. O Kremlin, por sua vez, negou que a Wildberries participe do abastecimento militar.

O governador da região, Veniamin Kondratiev, informou que dez pessoas ficaram feridas no ataque e que mais de 100 bombeiros, com apoio de um helicóptero, atuaram no combate às chamas.

Os ataques ampliam a estratégia de Kiev de atingir alvos em território russo para enfraquecer a logística ligada ao esforço de guerra de Moscou. A Ucrânia afirma que mira empresas e infraestrutura que dão suporte às forças russas, enquanto a Rússia acusa o país vizinho de atacar instalações civis. Moscou também realiza ataques frequentes contra centros logísticos, o sistema energético e a rede elétrica da Ucrânia.

No último sábado, 18, outro ataque ucraniano contra um centro da Wildberries matou oito funcionários, provocou incêndios e interrompeu as operações da empresa.

A extensão dos danos causados pelos novos bombardeios ainda não foi divulgada. Diante da sequência de ataques, a Associação Russa de Empresas de Comércio Eletrônico (AUREK) informou que solicitou ao governo o adiamento, por seis meses, do pagamento de impostos para empresas afetadas.

Frequentemente comparada à Amazon, a Wildberries é uma das maiores empregadoras da Rússia e líder do comércio eletrônico no país. As preocupações de que outras plataformas também possam se tornar alvo dos ataques pressionaram o mercado financeiro: as ações da concorrente Ozon recuaram cerca de 4% na Bolsa de Moscou nesta quarta-feira.

Segundo a Associação de Empresas de Comércio Eletrônico, as vendas online na Rússia cresceram 28% em 2025 e alcançaram 11,5 trilhões de rublos (cerca de US$ 147 bilhões). De acordo com o vice-primeiro-ministro Alexander Novak, as plataformas digitais respondem atualmente por aproximadamente 8,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

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