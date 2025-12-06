A- A+

CORTES Novos ataques russos na Ucrânia provocam cortes de aquecimento e água Ataques reforçam ofensiva contra a rede energética ucraniana enquanto Kiev e Washington discutem caminhos para encerrar a guerra

Uma nova onda de ataques russos com drones e mísseis durante a noite de sábado (6) afetou instalações energéticas e ferrovias em várias partes da Ucrânia, o que provocou cortes no aquecimento e no fornecimento de água para milhares de pessoas, informou o governo.

Segundo a força regional de Kiev, a capital, a Rússia lançou um total de 653 drones e 51 mísseis durante a noite.

"Os principais alvos destes ataques, mais uma vez, foram instalações energéticas. O objetivo da Rússia é infligir sofrimento a milhões de ucranianos", disse o presidente Volodimir Zelensky nas redes sociais.

Um drone russo atingiu e "incendiou o edifício principal da estação de trem de Fastiv", uma cidade localizada a cerca de 70 quilômetros a sudoeste de Kiev, indicou Zelensky.

"Não houve vítimas, mas o tráfego de trens suburbanos foi interrompido", afirmou a operadora estatal de ferrovias Ukrzaliznytsia.

Os drones e mísseis também atingiram instalações de energia nas regiões de Chernihiv, Zaporizhzhia, Lviv e Dnipro, informaram as autoridades de Kiev.

"Na região de Odessa, 9.500 clientes permanecem sem fornecimento de aquecimento e 34.000 sem água devido aos danos", indicou o ministro da Restauração, Oleksiy Kuleba.

Esta nova onda de ataques aéreos ocorre enquanto continuam as conversas entre Ucrânia e Estados Unidos sobre o plano de Washington para pôr fim à guerra com a Rússia, que começou há quase quatro anos.

Apesar dos esforços americanos, Moscou ataca continuamente a rede elétrica e de aquecimento ucraniana.

