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Guerra Novos bombardeios dos Estados Unidos e represálias do Irã Ataque ocorre um mês após os dois lados terem concordado com um memorando que visa ao fim do conflito

Os Estados Unidos bombardearam o Irã na madrugada desta sexta-feira (17), pelo sexto dia consecutivo, enquanto o país persa passou a atacar interesses americanos em todo o Oriente Médio, na maior escalada desde que os dois adversários voltaram a entrar na guerra aberta.

Como afirmam as Forças Armadas dos Estados Unidos, em uma publicação na rede X, atingiu na madrugada desta sexta-feira "dezenas de alvos militares iranianos, incluindo instalações de vigilância aérea e defesa aérea, infraestrutura de logística militar e instalações marítimas".

Segundo a agência oficial iraniana Irna, a experiência deixou oito mortos e 20 feridos.

O Irã, por sua vez, informou que os bombardeios americanos atingiram pontes, um aeroporto e uma estação ferroviária. O país também causou danos à infraestrutura energética no sul do seu território e pediu à população que reduzisse o consumo de energia elétrica.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia ameaçado ao longo da semana atacar pontes e usinas elétricas iranianas caso o governo do Irã não retornasse à mesa de negociações.

"Se os americanos atacarem a infraestrutura da República Islâmica, então toda a infraestrutura da região se tornará um alvo legítimo para o Irã", ameaçou uma porta-voz do Exército Iraniano.

Por sua vez, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou que os ataques "continuarão até que a calma seja restabelecida na costa sul e no Estreito de Ormuz".

Segundo Teerã, os ataques americanos desde 22 de junho já causaram 38 mortes e mais de 400 feridos.

"Punir o agressor"

As Forças Armadas do Kuwait, da Jordânia, do Bahrein e do Catar — aliadas de Washington — anunciaram ter sofrido ataques aéreos ao amanhecer desta sexta-feira.

No Kuwait, uma usina de geração de energia e dessalinização foi danificada, informou o emirado, que também enviou vários soldados feridos em "ataques com drones e mísseis" iranianos contra instalações militares do país.

No Catar, um menino ficou ferido por estilhas. O país, que atua como mediador no conflito, também foi alvo de ataques, enquanto a Guarda Revolucionária Iraniana afirmou ter sistemas atingidos de radar e aeronaves militares americanas para "punir o agressor".

No norte do Iraque, nove rebeldes curdos iranianos morreram em um ataque que seu grupo atribuiu ao Irã.

Drones Oito foram interceptados em Erbil, capital do Curdistão iraquiano, onde as autoridades denunciaram “uma flagrante violação da soberania do Iraque”.

As forças ideológicas iranianas também afirmaram ter atacado radares americanos em Omã, além de um “centro de comando das operações especiais do inimigo” na região síria de Al Tanf, próxima à fronteira com o Iraque.

Entretanto, uma fonte militar síria negou que esse ataque tenha ocorrido, enquanto as forças americanas afirmaram que haviam deixado a base no início do ano.

As hostilidades foram retomadas em 7 de julho, após ataques contra embarques no Golfo apontados ao Irã.

Os bombardeios realizados desde então não têm precedentes desde o cessar-fogo de abril e comprometem os esforços diplomáticos para consolidar a guerra.

O conflito no Oriente Médio, iniciado em 28 de fevereiro com bombardeios israelenses e americanos contra o Irã, já provocou milhares de mortes, principalmente no Irã e no Líbano, onde Israel enfrentou o movimento pró-iraniano Hezbollah.

Apelo ao diálogo

O Paquistão, país mediador entre os beligerantes, e a China apelaram nesta sexta-feira ao Irã e aos Estados Unidos a retomarem as negociações no âmbito de um protocolo de acordo firmado em meados de junho, que acabou se tornando letra morta.

O principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, anunciou que um acordo "só faz sentido quando suas cláusulas são válidas e aplicadas".

Islamabad também pediu um "retorno à normalidade no Estreito de Ormuz", uma rota fundamental para o trânsito mundial de hidrocarbonetos, mais uma vez bloqueada pelo Irã no fim da semana passada.

Em resposta, os Estados Unidos restabeleceram o bloqueio aos portos iranianos. Donald Trump “continua aberto à diplomacia”, declarou na quinta-feira à porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Segundo ela, os iranianos "deixaram claro ao presidente que ainda querem a um acordo. Estamos conversando com eles, mas, mais chegar uma vez, o presidente não vai permitir que atirem em navios no restringir sem consequências".

Em Ormuz, por onde antes da guerra transitava um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito (GNL) mundial, o bloqueio parcial.

A agência britânica de segurança marítima UKMTO informou nesta sexta-feira que um navio foi atingido por um "projeto não identificado" em frente à costa de Omã. Não houve vítimas.

Embora ainda longe dos níveis de 126 dólares registados no início do conflito, os preços do petróleo foram impulsionados pela subida e o barril de Brent subiram 2,88%, passando a girar em torno de 86 dólares.

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