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Ormuz Novos bombardeios dos EUA perto da ilha iraniana de Qeshm, segundo mídia local Ilha fica próxima ao Estreito de Ormuz

Vários ataques americanos atingiram setores próximos do Estreito de Ormuz, indicaram nesta quinta-feira (16) autoridades locais citadas por veículos de comunicação iranianos, em meio à retomada das hostilidades entre Estados Unidos e Irã.

A ilha iraniana de Qeshm foi atingida no início da noite em diversas ocasiões "por mísseis americanos", disse o governo da província de Hormozgan, citado pela agência iraniana Fars, informação também compartilhada pela agência Tasnim.

Além disso, a região de Bandar Abbas, na costa iraniana do estreito, foi alvo de uma "agressão aérea do inimigo americano", segundo a televisão estatal.

Segundo as autoridades locais citadas pela televisão, os ataques não causaram vítimas.

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