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Ormuz

Novos bombardeios dos EUA perto da ilha iraniana de Qeshm, segundo mídia local

Ilha fica próxima ao Estreito de Ormuz

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Ilha próxima ao Estreito de Ormuz foi alvo de ataquesIlha próxima ao Estreito de Ormuz foi alvo de ataques - Foto: Amirhossein Khorgooei / ISNA / AFP

Vários ataques americanos atingiram setores próximos do Estreito de Ormuz, indicaram nesta quinta-feira (16) autoridades locais citadas por veículos de comunicação iranianos, em meio à retomada das hostilidades entre Estados Unidos e Irã.

A ilha iraniana de Qeshm foi atingida no início da noite em diversas ocasiões "por mísseis americanos", disse o governo da província de Hormozgan, citado pela agência iraniana Fars, informação também compartilhada pela agência Tasnim.

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Além disso, a região de Bandar Abbas, na costa iraniana do estreito, foi alvo de uma "agressão aérea do inimigo americano", segundo a televisão estatal.

Segundo as autoridades locais citadas pela televisão, os ataques não causaram vítimas.

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