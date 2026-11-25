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Conflito Novos bombardeios são registrados no Iêmen e explosão sacode Riade A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, que havia pedido aos "civis" que deixassem Hodeida, confirmou posteriormente que havia "atacado capacidades operacionais no porto" daquela localidade

Uma explosão foi ouvida nesta quarta-feira (25) na capital da Arábia Saudita, Riade, segundo um jornalista da AFP, um dia após um ataque reivindicado pelos houthis contra o centro financeiro da cidade.

A explosão ocorreu por volta da meia-noite local, após autoridades emitirem um alerta sobre uma "ameaça aérea hostil", levantado pouco depois. Moradores do norte e do leste de Riade confirmaram a explosão.

Mais cedo, os houthis afirmaram ter atacado os portos sauditas de Jazan e Jidá, no Mar Vermelho, em resposta a novos bombardeios da Arábia Saudita no Iêmen.

O reino é alvo frequente dos houthis pró-Irã desde a retomada das hostilidades no país vizinho, o Iêmen, onde Riade lidera uma coalizão que apoia o governo iemenita reconhecido pela comunidade internacional em sua guerra contra o grupo pró-Irã.

Os houthis afirmaram que atacaram os portos de Jazan e Jidá depois de ameaçar a Arábia Saudita com represálias após bombardeios contra o porto iemenita de Hodeida, uma posição estratégica controlada pelo grupo no Mar Vermelho e importante para seu abastecimento.

A coalizão liderada por Riade que combate os houthis afirmou que o grupo lançou um projétil contra o porto de Jazan. O porta-voz da aliança militar, Turki al-Malki, disse que o ataque causou "danos leves, sem feridos entre a população civil". As autoridades sauditas não mencionaram nenhum bombardeio contra Jidá.

Durante a madrugada, o veículo houthi Almasirah afirmou que houve um "ataque contra o porto de Hodeida", um dos principais do Iêmen. Durante a tarde, informou sobre novos bombardeios, sem dar detalhes nem especificar se houve mortos ou feridos. Também afirmou que as forças sauditas atacaram o aeroporto internacional da região.

A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, que havia pedido aos "civis" que deixassem Hodeida, confirmou posteriormente que havia "atacado capacidades operacionais no porto" daquela localidade.

O porta-voz militar houthi Yahya Saree respondeu ameaçando Riade com represálias.

"O porto de Jidá e todos os outros portos inimigos no Mar Vermelho se tornarão alvos de nossas forças caso o inimigo execute suas ameaças de bombardear o porto de Hodeida", escreveu na plataforma de mensagens Telegram.

O porta-voz pediu às pessoas que se encontram nesses portos que "os evacuem imediatamente" e aos armadores que retirem suas embarcações.

'Prontos para atacar'

Os houthis, que controlam grande parte do Iêmen desde o início da guerra civil, em 2014, intensificaram os ataques contra a Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo bruto do mundo.

Desde a retomada do conflito, em julho, que abriu uma nova frente na guerra do Oriente Médio, a Arábia Saudita não conseguiu impedir os houthis de atacarem infraestruturas críticas, como instalações petrolíferas, ou alvos simbólicos, como arranha-céus na capital, Riade.

Os houthis voltaram a atacar na terça-feira a torre mais alta de Riade, um arranha-céu de 80 andares que abriga o fundo soberano saudita (PIF). Onze pessoas ficaram feridas.

Um sinal da crescente pressão sobre a Arábia Saudita foi a destituição, na semana passada, do comandante da coalizão que auxilia o governo do Iêmen na luta contra os houthis.

Na linha de frente, os houthis estão a 60 km de Áden, cidade no sul do Iêmen onde fica a sede do governo reconhecido internacionalmente.

As Forças Armadas do governo iemenita afirmaram na terça-feira que os houthis "estão prontos para atacar" Áden, mas garantiram estar preparadas para enfrentá-los.

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